¡Las gemelas de Jacky Bracamontes cumplen dos años con una fiesta de ensueño! Las chiquitinas se vistieron de princesas y celebraron entre globos, dulces y regalos su día rodeadas del amor de sus papis y hermanas. ¡Felicidades! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En un día como hoy, hace justo 2 años, Jacky Bracamontes daba a luz a sus dos princesas, Emilia y Paula, que llegaban a su casa para llenarla de ruido bonito y mucho amor. En el día de su cumpleaños, su mami les ha sorprendido con una celebración en casa a lo grande en la que no ha faltado de nada. Vestidas de Minnie Mouse, las gemelas comenzaban el día con esa ilusión que solo los más pequeños tienen. "Feliz cumpleaños Emilia y Paula, ¡las amamos!", escribía la orgullosa mamá junto a una imagen que ha derretido, literalmente, las redes de tanta belleza. La familia al completo está lista para un domingo de parranda lleno de juegos y diversión que ha arrancado desde primera hora de la mañana. La conductora de La Voz compartía estas imágenes de sus niñas listas para pasarlo en grande y dejarse sorprender por los regalitos. Junto a ellas, flanqueándolas y cuidándolas siempre, están sus hermanas mayores, Jacky, Carolina y Renata, con quienes han compartido una jornada inolvidable y llena de risas. Image zoom Jacky Bracamontes | Credit: IG/Jacky Bracamontes Image zoom Jacky Bracamontes | Credit: IG/Jacky Bracamontes Justo un día antes del cumpleaños de las peques de la casa, la actriz de La suerte de Loli compartió este entrañable video de sus chiquitinas haciendo de las suyas en el cuarto de baño. Una grabación que demuestra lo grandes y bellas que estás, ¡y lo lindo que ya hablan! Muchas bendiciones para estos dos ángeles ¡y que cumplan muchos más!

