Las fotos más tiernas de los hijos de los famosos celebrando la Pascua Dale una mirada las fotos de los famosos celebrando la Pascua junto a sus hijos y que están derritiendo las redes de ternura By Andrés Rubiano No hay duda de que los pequeños de casa son quienes más disfrutan de las tradiciones de la llegada de la Pascua y los retoños de las celebridades no fueron la excepción. A través de sus redes sociales, múltiples estrellas del entretenimiento latino compartieron detalles de sus celebraciones de Pascua en familia y aquí te mostramos algunas de las publicaciones de los famosos con sus hijos que están derritiendo las redes de ternura. Alaïa Para el clan de Adamari López se ha transformado en toda una tradición celebrar la llegada de la Pascua en grande y este año no fue la excepción. Así posó la bella familia en las redes sociales en una sesión fotográfica en la que Alaïa fue protagonista indiscutible. Max, Emme, Natasha y Ella Para Jennifer López, celebraciones cristianas como la Pascua se han transformado en preciados momentos para compartir en familia. En este 2020, la Diva del Bronx estuvo acompañada de sus hijos Max y Emme, su prometido Alex Rodríguez y sus hijas Natasha y Ella. Desde luego, una divertida cacería de huevos de Pascua no podía faltar y así lo revelaron en este video. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kulture Cardi B aprovechó la llegada de la Pascua para presumir del regalo más hermoso que le ha dado la vida, su pequeña hijita Kulture. "Mi bebé. Feliz Pascua", escribió la rapera de sangre dominicana junto a la foto. Santiago El pequeñín de Eva Longoria y Pepe Bastón la pasó de maravilla en este Domingo de resurreción. Así lo dejó ver la querida actriz con esta adorable serie de fotitos de Santiago jugando con algunos huevos de Pascua. Jacky Desde luego, una de las tradiciones de Pascua que más disfrutan los pequeñines en casa es la de crear galletas con figuritas. La hija mayor de Jacky Bracamontes, y quien también lleva su nombre, fue la aliada ideal en la cocina de la presentadora mexicana y así lo presumió en las redes. Aitana La princesita de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez nos demostró que es toda una artista cuando se trata de decorar huevos de Pascua. Matteo "Feliz domingo de resurrección. Dios los bendiga a todos siempre", fue el mensaje que Alejandra Espinoza compartió en sus redes sociales junto a los dos hombres protagonistas de su vida, su esposo Aníbal Marrero y su hijo Matteo. Mikaela y Rocco Los retoños de Águeda López y Luis Fonsi la pasaron de maravilla durante la llegada de la Pascua y así lo compartió la bella modelo española a través de sus redes sociales. "Celebrando lo importante y el verdadero significado del Domingo de resurrección. Y para los más chiquitos, este Easter en cuarentena y en pijama buscamos los huevitos que dejó el conejo", dijo Águeda en una de sus publicaciones de Instagram. Máxima y León ¡Qué grandes y bellos están los hijitos de Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas! Así lo pudimos ver con estas bellas fotitos que colgó en Instagram la actriz mexicana. Feliz Pascua. A disfrutar a nuestra familia. Yo realicé esta sesión de fotos con mucho amor para nuestros hijos Máxima y León … A buscar huevos de Pascua, que empiece la diversión", escribió Elizabeth acompañando las tiernas imágenes. Giulietta y Gael Así posaron en las redes Giulietta y Gael, los hijitos de la querida presentadora mexicana Ana Patricia. Los pequeños también disfrutaron de una divertida cacería de huevos Pascua en casa. Gia, Dominic y Santino "Todos los niños López les desean una feliz Pascua", compartió el afamado presentador Mario López con estas bellas fotitos de sus retoños vestidos de conejitos. Daniel "Feliz Pascua. Hoy desde casa, juntos y agradecidos por las sonrisas que este chiquitín nos regala a diario", compartió Alessandra Villegas junto a esta foto de su retoño con Daniel Sarcos y en la que luce totalmente feliz.

