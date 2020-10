Close

¡Las famosas mamás celebraron Halloween disfrazando a sus bebés y no tan bebés con estos originales trajes! Adamari López, Ximena Duque o Pamela Silva fueron algunas de las orgullosas mamis que compartieron los divertidos atuendos que eligieron para sus hijos en esta mágica noche de brujas. ¡Para comérselos! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Por fin llegó el 31 de octubre, una de las noches más emocionantes del año. Las brujas se preparan para hacer sus hechizos y el mundo se dispone a pedir sus deseos al cielo. Mientras todo eso pasa, las mamis disfrutan como niñas en la búsqueda del disfraz más bonito para sus bebés ¡y el resultado no podía ser más amoroso! Este año, y a pesar de la pandemia, un buen ramillete de mujeres televisivas han dado a luz a sus hijos. Su cortísima edad, algunos son de meses, no ha impedido que luzcan sus mejores disfraces para celebrar Halloween. Entre las primeras en presumir a su princesa está Michelle Galván quien convirtió a su chiquitina en la calabaza más hermosa del planeta tierra. "Nunca me habían gustado tanto las calabazas y las princesas como hasta hoy que estás en mi vida mi bebé Megan", expresó la conductora en Instagram. A la co-presentadora de Primer impacto se sumó su compañera de programa Pamela Silva, quien transformó a su príncipe Ford en un precioso cachorrito dálmata haciendo honor a la famosa película de Disney. "Que la inocencia de nuestros hijos también se mantenga viva en nuestros corazones", escribió la feliz mamá quien para la ocasión se enfundó en un sexy traje de Cruella de Vil. Y de las mamás de impacto pasamos a una de Al rojo vivo, Jessica Carrillo, quien también quiso hacer partícipe a su pequeño de una fecha tan señalada en el calendario. "No hay duda que “Super Matías” llego para salvar mi vida", escribió emocionada la presentadora junto a esta foto entrañable de héroe de su corazón. Aunque su bebé ya no lo es tanto, Sandra Echeverría tuvo la brillante idea de vestir a su hijo del muñeco diabólico para la fiesta virtual del colegio. ¡Le quedó perfecto! "Así nuestra clase por zoom el día de hoy. Andrés listo con su disfraz de Chucky", compartió la mami orgullosa. Quien dejó a todos con la boca abierta fue Alaïa. ¡La hija de Adamari López y Toni Cosa eligió un traje de astronauta color rosa para la ocasión! Una elección superoriginal y divertida. "Feliz Halloween a todos. Deseamos que tengan un día especial con sus familias y que recuerden tomar todas las precauciones", escribió la puertorriqueña junto a este curioso video en Facebook. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y como no podía ser de otra manera, Ximena Duque optó por este vestido de princesa para la suya de carne y hueso, su Luna del alma. Image zoom Ximena Duque | Credit: IG/XD Esta belleza cantó y bailó a ritmo de "Let it go", el tema central de la película Frozen mientras su mami la grababa embelesada. El espíritu de Halloween ha llegado a los hogares de estas entregadas mamás a las que se les caía la baba de tanto amor. ¡A por una noche llena de magia y sueños bonitos!

