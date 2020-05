¡Larry Hernández y Kenia Ontiveros nos presentan a su bebé Dalett! Horas después de un divertido video en Tik Tok de la mamá en el hospital a poco de dar a luz, el cantante mostró orgulloso a las dos reinas de su corazón. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Ya está aquí Dalett! La bebita de Larry Hernández y Kenia Ontiveros nació y todo está perfecto. Así lo anunció el feliz papá a través de un cariñoso mensaje en sus redes sociales desde donde nos han mantenido al día de la evolución de la mami. "Gracias a Dios ya nació Dalett esta madrugada, así que quería agradecer el cariño y que Dios les bendiga a todos y a cada uno de ustedes que tienen un buen deseo para mi familia de corazón", escribió emocionado en Instagram. Poco después de hacer el anuncio la parejita nos mostró a la recién nacida en el pecho de su mamá que no cabía en sí de gozo y alegría. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Las risas y el sentido del humor han sido la nota protagonista de este embarazo ¡e incluso del nacimiento! La presentación en redes de la nena ha sido con otro video de lo más original y divertido. Poquito después de llegar al mundo los papás de Dalett nos la mostraban así. Larry y Kenia han mantenido la sonrisa y el buen rollo hasta las mismísimas contracciones. Horas previas de su llegada al mundo, la pareja hacía un video en Tik Tok desde el hospital para anunciar que la peque ya estaba de camino. La pareja está tan emocionada que incluso ya tiene preparado el perfil de IG de su chiquitna desde donde nos han ido mostrando las ecografías y visitas de la mami al hospital. Muchísimas felicidades a los papás por la buena noticia, a disfrutar de este momento tan único y especial. ¡Bienvenida princesa Dalett!

