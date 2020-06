¿Porqué Larry Hernández y Kenia Ontiveros aún no presentan a su bebé? La esposa del cantante revela la razón por la que no ha compartido fotografías del rostro de su recién nacida. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A dos semanas del nacimiento de su tercera hija, los fanáticos de Larry Hernández y Kenia Ontiveros están más que ansiosos por conocer a la pequeña Dalett Hernández, a quien los orgullosos padres han presumido en redes pero sin mostrar su rostro. Ante la insistencia de sus seguidores, la empresaria se vio en la necesidad de explicar porqué se ha reservado ese pedacito de su hija. La feliz madre aseguró que desea sentirse preparada para recibir todo tipo de comentarios —así sean positivos o incluso crueles— sobre su recién nacida. “No es tanto cuantos meses…. No es tanto el que tenga que tener tantos meses para subirla”, expresó en una intervención en vivo en sus redes sociales. “Sino es que ya que me sienta cómoda, que diga ‘Ok ya, ya estoy preparada para subirla a las redes’”. Cuando eso suceda, la niña hará su debut oficial en su propia página de Instagram. Durante la transmisión en vivo que realizó la pareja para dar detalles del nacimiento de la más pequeña de la familia, Ontiveros confesó que no le tocó un parto fácil debido al protocolo de salud que tuvo que seguir debido a la pandemia del coronavirus y porque, según ella, careció de revisión médica luego de dilatar seis centímetros. “¿Cómo no te van a venir a chequear cuando tienes seis [centímetros de dilatación], si después de seis abres más rápido?”, exclamó. Afortunadamente luego de lo vivido, Dalett llegó para alegrarles el día. Ahora es ella quien mantiene ocupada a su mamá, ya que hace algo que sus hermanas mayores Daleyza y Dalary jamás hicieron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Definitivamente estoy viviendo una de las mejores etapas de una madre”, confesó Ontiveros en Instagram. “[Daleyza y Dalary] nunca quisieron pecho y a Dalett le encanta”. Ese gusto por la leche materna llamó la curiosidad del intérprete por lo que decidió probarla. “Está bien buena”, aseguró tras tomarse un trago de la misma. El cantante y su esposa compartieron detalles del crecimiento de su bebé, incluso hasta momentos antes de dar a luz, a través de sus redes sociales. Es probable que el nacimiento de la bebé forme parte de la nueva temporada de su programa de telerrealidad Larrymanía (NBCUniverso).

Close Share options

Close View image ¿Porqué Larry Hernández y Kenia Ontiveros aún no presentan a su bebé?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.