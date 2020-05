¡Bailando! Así celebraron Larry Hernández y Kenia Ontiveros la llegada de su bebé ¡Qué divertido! Esta simpática pareja grabó un baile desde el hospital y en bata, a punto de dar a luz... ¡No te lo pierdas! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Larry Hernández y Kenia Ontiveros no pudieron compartir un video más simpático momentos antes de darle la bienvenida a su nueva hijita! Desde el afamado hospital de Cedars Sinai en Beverly Hills, así celebraban el importante momento que estaban a punto de vivir y que quisieron compartir con sus millones de seguidores. “Felices porque hoy es el día... Gracias a ti por tus buenos deseos, Dios bendiga a cada uno de Vds.”, escribió Larry bajo la danza de tiktok. Desde luego, gozan de la mejor actitud y seguro ese bebé vivió la alegría de sus papás, a los que estaba a punto de conocer. Numerosos famosos y programas de televisión les desearon suerte. ¡Nosotros también! Y ya estamos desando ver la carita de la bebé. Así averiguo esta bonita familia si el nuevo miembro de la familia era niño o niña el pasado diciembre: Pese a que las hijas de la pareja, Dalary y Daleyza, estaban deseando al igual que su papá que fuera un varón para tener un hermanito, no fue así y la intuición de la mama triunfó cuando se reveló que otra niña venía en camino. “Se va a llamar Dalet”, aseguró Larry. ”No teníamos el nombre todavía, estábamos enredados. Yo pensaba que era un niño”. Este será el quinto hijo para Hernández, quien es padre de Larry Jr. y Sebastián de una relación anterior. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Larry Hernández, muy activo en sus redes, arrasó recientemente con uno de sus divertidos videos. Esta vez junto a Erika Buenfil, con quien hizo una imitación de Ana Gabriel y Vickky Carr con la canción “Cosas del Amor”.

Close Share options

Close View image ¡Bailando! Así celebraron Larry Hernández y Kenia Ontiveros la llegada de su bebé

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.