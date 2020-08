Larry Hernández y su esposa muestran con una tierna foto el rostro de su hija recién nacida Es la primera vez que la pareja deja ver la tierna carita de la pequeña Dallet. ¡Mira qué adorable! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cantante Larry Hernández y su esposa Kenia Ontiveros presentaron a sus seguidores a su hija Dallet, quien recientemente cumplió sus primeros tres meses de vida. La pareja creó una cuenta de Instagram de la pequeña a través de la cual dejaron ver su carita por primera vez con el siguiente mensaje: “¡Hola! Soy Dalett, disculpen la espera. Gracias por su cariño”. Image zoom Instagram El intérprete de “Dame tu amor” y su pareja celebraron los tres meses la pequeña con un encuentro íntimo y familiar, en el que agradecieron a través de las redes sociales las muestras de cariño del público hacia su familia. “Gracias por las muestras de cariño a mi bendita familia y hoy celebramos 3 meses de la llegada de nuestra bebé”, escribió Hernández en su Instagram junto a video de su esposa y sus hijas tomándose una fotografía. Las otras dos hijas del cantante y Ontiveros, Daleyza y Dalary, también compartieron adorables imagen cargando a su hermanita más pequeña. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque la pareja había colgado fotos de la niña, hasta ahora no dejaban ver su rostro. Los seguidores comenzaron a cuestionarlos sobre cuándo la presentarían al público. Sin embargo, Kenia había aclaró que lo haría cuando estuvieran preparados. La pequeña Dallet llegó al mundo la madrugada del pasado 23 de mayo, anunció Hernández a través de sus redes sociales, en las que había mantenido a sus seguidores al día del proceso de embarazo de su esposa. "Gracias a Dios ya nació Dalett esta madrugada, así que quería agradecer el cariño y que Dios les bendiga a todos y a cada uno de ustedes que tienen un buen deseo para mi familia de corazón", escribió el artista emocionado en Instagram.

Larry Hernández y su esposa muestran con una tierna foto el rostro de su hija recién nacida

