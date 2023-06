Larry Hernández será padre ¡por sexta vez! Kenia Ontiveros, la esposa de Larry Hernández está embarazada. Este sería el cuarto hijo para la pareja... ¡y el sexto hijo para el cantante! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Larry Hernandez Credit: Michael Tran/Getty Images Larry Hernández será padre por sexta vez. Su esposa Kenia Ontiveros está embarazada de su cuarto bebé. Este es el cuarto hijo para la pareja, y el sexto hijo para el cantante, quien también es padre de Larry Hernández Jr. y Sebastián Hernández, fruto de su primer matrimonio con Isabel Hernández. Con la empresaria e influencer Kenia Ontiveros, el cantante tiene tres hijas: Dalary, Dalett y Daleyza Hernández. La pareja anunció la feliz noticia en sus redes sociales a través de un video donde aparecen con sus hijos. En el video vemos un ultrasonido del bebé por nacer, con el latido de su corazón. Al final del video, sale el cantante mexicano de 46 años junto a sus hijos acariciando el creciente vientre de Kenia, al ritmo de la canción "Acróstico" de Shakira, dedicada a sus hijos Sasha y Milan. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN En el 2021 el cantante dijo que se haría la vasectomía. "Sí me la voy a hacer, es justo y necesario", dijo a El gordo y la flaca (Univisión) sobre esta cirugía. Larry Hernandez Kenia Ontiveros Credit: JC Olivera/WireImage El artista argumentó que era dañino a largo plazo para su esposa tomar pastillas anticonceptivas. "Es difícil ir contra algo natural de la mujer, estarlo deteniendo por mucho tiempo es dañino para la mujer", afirmó hace dos años. "Lo estoy haciendo más por el amor que le tengo". Larry dijo en aquel entonces que estaba muy consciente de que tenía que cuidar su salud para estar presente en las vidas de sus hijos. "Tengo que cuidarme mucho porque quiero estar en los quince años de cada una de mis hijas, con el favor de Dios", dijo el cantante. ¿Vendrá una nueva princesa o príncipe en camino? ¡Felicidades!

