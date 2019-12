Larry Hernández revela el sexo de su nuevo bebé. ¿Es niño o niña? El cantante Larry Hernández revela el sexo del bebé que espera con su esposa, Kenia Ontiveros, que no es el que él esperaba. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cuando Larry Hernández y su esposa Kenia Ontiveros decidieron agregar un miembro más a su familia, el cantante compartió su deseo que llegara su tercer varón. Pero parece ser que el intérprete tendrá que intentar de nuevo para cumplir ese sueño ya que la feliz pareja le dará la bienvenida a una niña. Así lo reveló el protagonista del programa de telerrealidad Larrymanía (NBC Universo) la tarde del miércoles tras realizar una fiesta donde revelaron el sexo del bebé. En la misma, sus hijas Dalary y Daleyza esperaban que las serpentinas que salieran de un globo dorado reventado por sus padres fueran de color azul, pero no fue así. Por su parte, Ontiveros podrá empezar a comprar la ropa de bebé color rosado —como lo deseaba— ya que de la familia de cuatro ella era la única convencida de que tendría una nena. “Qué emoción poder compartir esta noticia con todos ustedes”, escribió Ontiveros en sus redes sociales junto al video del evento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque visiblemente sorprendido por la noticia de que tendría una mujercita más en la familia, el cantante inmediatamente dio a conocer su nombre que también empezará con la letra D, como el de sus hermanas mayores. “Se va a llamar Dalet”, aseguró. ”No teníamos el nombre todavía, estábamos enredados. Yo no lo creía [que es niña], pensaba que era un niño”. Este será el quinto hijo para Hernández, quien es padre de Larry Jr. y Sebastián de una relación anterior. Dalet será el tercer retoño para Ontiveros, la mamá de Dalary y Daleyza. ¡Arriba el poder femenino en tu hogar Larry, felicidades! Advertisement

