Larry Hernández y Kenia Ontiveros relevan el sexo de su bebé: "Es niñ..." El cantante Larry Hernández y su esposa Kenia Ontiveros revelan el sexo de su bebé por nacer. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Larry Hernandez Kenia Ontiveros Credit: Araya Doheny/WireImage Larry Hernández será papá por sexta vez. El cantante mexicano espera su cuarto bebé con su esposa Kenia Ontiveros, y ya tiene dos hijos varones de su primer matrimonio. La pareja recién reveló el sexo de su bebé. ¡Esperan otra niña! Larry y Kenia ya son padres de tres hijas: Dalary, Dalett y Daleyza Hernández. El cantante también es padre de Larry Hernández Jr. y Sebastián Hernández, fruto de su primer matrimonio con Isabel Hernández. La empresaria e influencer Kenia Ontiveros se enteró que espera su cuarta hija en una fiesta que la pareja organizó con familiares para dar a conocer el sexo de su bebé. Larry explotó un globo del que salió confetti color rosa, revelando que viene una princesa en camino. "Te dije", expresó Kenia emocionada. Larry Hernandez Kenia Ontiveros Credit: Instagram/ Kenia Ontiveros SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Larry Hernandez Kenia Ontiveros Credit: Rodrigo Varela/Getty Images for BMI Kenia se sometió a un "mommy makeover", haciéndose una cirugía estética en septiembre de 2022. "No fue lipo, fue tummy tuck", explicó ella en sus redes sociales. Sus seguidores expresaron "ya valió", al enterarse que estaba embarazada nuevamente, esta vez sin planearlo. "Es lo de menos, la verdad", dijo ella. "Ya después me vuelvo a hacer otra lipo o me aplico y me pongo a dieta y hago ejercicio", aseguró en un video en Instagram la feliz embarazada.

