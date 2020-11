Close

¡La viuda de Kobe Bryant se convierte en monja! ¡Quién lo iba a decir! ¿Vanessa Bryant convertida en hermana Vanessa? ¡No te pierdas las impactantes fotos que lo demuestran! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Parece mentira que esta familia abatida hace pocos meses por una tragedia impensable, nos pongan una sonrisa día tras día con su ternura! Vanessa Bryant aprovechó este Halloween para disfrazarse por segunda vez rodeada de sus hijas, esta vez haciendo honor a los preciosos cuentos de Madeline, del autor Ludwig Bemelmans. Los cuentos de Madeline comienzan siempre con la misma frase: “En una vieja casa de París, cubierta de enredaderas, vivían doce niñas pequeñas…”. La más pequeña era la protagonista y estaban al cuidado de una monjita, Miss Clavel. Image zoom Credit: IG Vanessa Bryant Sin duda un cuento con mucho significado en la vida de las hijas de Kobe y Vanessa, ya que en el se inspira a las niñas a ser fuertes y enfrentar cualquier situación de la vida con valentía, disciplina y organización. Ambientado en el París de los años cincuenta, Madeline es una impulsiva niña huérfana que se mete en todo tipo de aventuras. Las hermanas Bryant están guapísimas con este aspecto parisino que sin duda les favorece, sacadas literalmente de un cuento. Image zoom Credit: IG Vanessa Bryant SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sonrientes, divertidas, mostrando una estampa de unidad y de fuerza, esa es la imagen de estas cuatro mujercitas, que salen adelante sin olvidarse un segundo de sus seres queridos. Vanessa no dudó en escribir bajo su foto que llevaba puesta la pulsera de su hija Gigi, quizá para hacerle presente en la imagen y sentir su presencia junto a ellas. Image zoom Credit: IG Vanessa Bryant "Con la pulsera de Gianna, por mi bebé", escribió añadiendo un corazón. Ayer la familia al completo se disfrazó de los personajes de Starwars para celebrar en familia esta fiesta de Halloween en un 2020 donde no se permitieron los intercambios de dulces. Image zoom Image zoom Credit: IG Vanessa Bryant ¿Pero qué hay más dulce que Bianka y Capri Bryant vestidas de muñecas?

