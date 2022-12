Conoce las pasiones de Matías. "Le encanta la naturaleza y los animales" Marjorie de Sousa compartió en exclusiva, las actividades y las pasiones de su hijo Matías. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Matías Gil de Sousa no solo canta de maravilla villancicos junto a su mamá Marjorie de Sousa, el pequeño también es amante de los animales y la naturaleza. "Mati y yo estamos juntos siempre, si le digo: 'Vámonos a la playa', él siempre es de: 'Vámonos'", cuenta la De sousa de su hijo, fruto de su relación con el también actor Julián Gil. "Nos gusta mucho todo lo que tenga que ver con la naturaleza. Matías y yo somos muy animaleros. Le encanta la naturaleza y los animales". De hecho, además de ayudar a animales que viven en la calle o están en albergues, Matías también tiene la entereza de junto a su mami, llevar un poquito de felicidad a los niños que viven en orfanatos en ciudad de México. "Donamos alimento a unos tigres. [Me dice:] 'Mami yo quiero ayudar'. Siempre está con ganas de hacer cosas", confiesa De Sousa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Fuimos a una casa hogar de niños una Navidad y Matías les da los juguetes en la mano a cada uno de los niños y a los más pequeñitos los invitamos a su cumpleaños", cuenta la orgullosa mamá. "Para él es muy especial compartir con ellos". Marjorie de Sousa y su hijo Matías Credit: Fotógrafo: ÁNGEL RAMOS @angelramoos; Asistente: YOJAIMA RAMOS @yojaima.Ramos; Peinado: Julian Bello @julianhairstudio; Maquillaje: Juan Carlos Sousa @juansousaofficial; Producción: @palomeragroup; PR: Alberto Gómez @mediaconceptspr Ayudar, cantar y ser jinete son las actividades que Mati adora. "Le encanta la equitación. De hecho ya tuvo su primer competencia, estaba bien chiquitito, era de los más chiquititos", narra la orgullosa mamá. "La gente se moría de la risa porque la gente decía: 'El más chiquitito es el que lleva el caballo más grande'".

