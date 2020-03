La tía de Maluma alborota la red con su video para tener los glúteos perfectos ¡Wow! Judy Arias, la sexy tía del cantante colombiano Maluma, vuelve a encender las redes con un video donde muestra cómo tener el trasero perfecto ¿ya lo viste? ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las redes ya están más o menos acostumbradas a los polémicos besos en la boca que Juan Luis Londoño, mejor conocido como Maluma, le planta su madre y que de cuando en cuando surgen para alborotar a la fanaticada. Pero por lo visto esto de encender la red con fuerza es algo que se le da bien a la familia del cantante colombiano ¿un ejemplo? los candentes posts que cuelga su tía, Judy Arias, y que han dejado a muchos boquiabiertos. Y para muestra un botón: hace dos días la influencer y yogui de 'treintaytantos años' colgó un video donde muestra un rutina de ejercicios para conseguir un trasero y glúteos perfectos donde aparece entrenando al aire libre con un minúsculo bikini de tiritas, tenis y un top que revela su vientre. "EL SER HUMANO SIGUE SEPARANDO EL CUERPO DE LA ESPIRITUALIDAD Y ESO ME MOLESTA ... CONOZCO PUTAS ESPÍRITUALES Y SANTOS PUTOS ... #NOJUZGUES !!! TE AMO (cópia (sic) la rutina para que lo repitas en casa)", señaló sobre la rutina. Judy es hermana de Mar Arias, la madre de Maluma. En esta foto aparecen las dos junto a Angélica Rivera, exprimera dama de México y actriz de telenovelas (izq.) : Esta no es la primera vez que Arias presume sus impactantes -y en muchas ocasiones sexy- rutinas de ejercicio: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según El Tiempo de Colombia Judy es conocida en el país como La Wazza por el popular programa de televisión por redes Wasabi TV que le dio la fama. En el reality, en que también llegó a participar Maluma, hablaba de su familia y de sus vivencias. Posteriormente se mudó a Miami donde da clases de yoga a celebridades como el cantante Silvestre Dangond y la modelo y exmujer de Marc Anthony: Shannon de Lima. Advertisement

Close Share options

Close View image La tía de Maluma alborota la red con su video para tener los glúteos perfectos ¡Wow!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.