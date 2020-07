¡La respuesta más pícara de Toni Costa cuando le hablan de tener más hijos! Así de simpático contestó el marido de Adamari López, bajo su foto más sexy como papá hasta el momento, cuando le preguntaron por su próximo bebé... Nuria Domenech and Porand Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En una reciente entrevista que Adamari López concedió en exclusiva a nuestra edición impresa de People en Español, la conductora de “Un Nuevo Día” reveló que continuaba buscando un segundo bebé junto a su amado español Toni Costa. Así dijo al referirse a ese posible nuevo hermanito o hermanita para Alaia: “Seguimos practicando, ¡tenemos una sinvergüenzura!”, exclamó la actriz con mucha simpatía. Hoy es su esposo el que se encargó de dejar claro que su vida marital está bajo pleno rendimiento, con otro gracioso comentario que escribió como respuesta a una de sus seguidoras bajo la sexy foto que compartió esta mañana. Así recordaba el primer verano de su hijita en España, mientras subía la temperatura veraniega de sus fans. “Formentera 2015, el primer baño en el mar de nuestra princesa Alaia”, escribió presumiendo abdomen frente al Mediterráneo. “Qué cuerpazo te gastabas, ¿eh?”, exclamó uno de sus seguidores. “Ay Toni. ¿Qué pasó con el bebé?”, le increpó una fan. A lo que el galán español contestó con un pícaro emoji guiñando un ojito. “Pues Dios tiene la palabra, porque la acción ya la ponemos nosotros”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde el primer momento, Toni Costa ha demostrado tener unas estupendas dotes como papá. “Ser papá cambia tu mundo por completo, piensas diferente, sientes todo multiplicado y amas tanto que das la vida. Definitivamente ser papá es lo más maravilloso de esta vida, pienso que todo hombre para sentir su plenitud tiene que ser papá... Gracias mis princesas, Alaia y Adamari, por darme tanto amor, me siento lleno de orgullo, afortunado y especial en este día y todos. ¡Os amo tanto!”, escribió emocionado por el Día del Padre.

