La princesa Eugenia muestra por primera vez a su pequeño y revela su nombre La hija de Sarah Ferguson y el príncipe Andrés ha mostrado orgullosa a su pequeño tras dar a luz el pasado martes. ¡Qué ternura! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Unos días después de haberse convertido en mamá y ya más recuperada, la princesa Eugenia y su esposo Jack Brooksbanck presentaban a su bebé a través del perfil oficial de Instagram de la familia real británica. En estas tres imágenes, la feliz familia no solo presenta al chiquitín, sino que también compartió el nombre que han elegido. "Queríamos presentarles a August Philip Hawke Brooksbank. Gracias por sus hermosos mensajes. Nuestros corazones están llenos de amor para este pequeño ser humano, las palabras no pueden expresarlo. Estamos emocionados de poder compartir estas imágenes con ustedes", escribieron los felices papás. El nuevo miembro de los Windsor llegaba al mundo el paso 9 de febrero, a las 08:55 de la mañana en el prestigioso Hospital Portland. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para la ocasión, el chiquitín de apenas días que estaba dormido, lucía un conjunto azul a juego con un gorrito que le protegía su cabecita. La feliz pareja cumplía el sueño de convertirse en papás tras contraer nupcias en octubre del 2018. ¡Muchísimas felicidades a toda la familia!

