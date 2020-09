¡La Princesa de Asturias confinada por coronavirus en su escuela! Después de apenas tres días de su regreso a las aulas, un compañero de la heredera a la corona española dio positivo de COVID-19. Estas son las consecuencias ahora para la princesa Leonor. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Se aproxima el final del verano y con ello llega la vuelta a la escuela de millones de niños alrededor del mundo. Un extraño regreso a las aulas y no exento de polémica: mientras que algunos padres están de acuerdo con que sus hijos acudan a las escuelas, otros se niegan en redondo para no exponer a sus hijos al peligro latente de la COVID-19. Para la familia real española, la vuelta al cole, como dicen por allá, no ha empezado con buen pie. Se acaba de conocer que recién comenzadas las clases de la heredera de la corona, apenas tres días después una compañera de Doña Leonor, Princesa de Asturias, dio positivo de coronavirus en el Colegio Santa María de Los Rosales, al que también acude su hermana, la infanta Sofía. Image zoom Getty Images Por este motivo, al haber estado expuestos todos los compañeros del aula de la princesa Leonor, estos alumnos tendrán que volver a casa para estar confinados durante catorce días mientras siguen recibiendo clases virtuales hasta que puedan regresar a la escuela una vez hayan cumplido la cuarentena. Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así lo comunicó el Palacio de La Zarzuela: “ante la detección de un caso positivo de Covid-19 en uno de los alumnos de la clase a la que pertenece la Princesa de Asturias, el centro escolar ha recomendado a los padres que los alumnos de la citada clase no acudan preventivamente durante los próximos 14 días, y a expensas de lo que determinen las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid”. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Close Share options

Close View image ¡La Princesa de Asturias confinada por coronavirus en su escuela!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.