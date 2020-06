Jessica Carrillo da a conocer el nombre de su bebé La periodista de Al rojo vivo llegó a un acuerdo con su esposo para ser ella la que eligiera el nombre de su primogénito. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La presentadora Jessica Carrillo finalmente dio a conocer el nombre de su bebé. El esperado y soñado varoncito se llamará Matías Raúl Angeles, reveló la periodista a People en Español. “Para nosotros Matías significa regalo, bendición de Dios. Obviamente es otra de las cosas que me gustó de este nombre, que es además un nombre bíblico y tiene significado muy lindo que es don de Dios o regalo de Dios”, explicó. “Eso es lo que representa para nosotros [nuestro bebé], un regalo que le estuvimos pidiendo a Dios por mucho tiempo por años y que por fin nos lo mandó”. Elegir el nombre de su primogénito no fue tarea fácil para la conductora de Al rojo vivo (Telemundo), que tuvo dos grandes obstáculos que enfrentar. El primero: convencer a su esposo Raúl Ángeles, que se rehusaba a aceptar el primer nombre. El segundo: no repetir el nombre con los más de 35 nombres de sus sobrinos. “Fue un verdadero show [elegir el nombre] porque Raúl y yo no nos poníamos de acuerdo. Queríamos obviamente el nombre perfecto, que nos gustara a los dos, que fuera un nombre corto, que se dijera igual en inglés y en español y entonces estuvimos buscando mucho hasta que encontramos este. De echo yo lo encontré y tuve que convencer a Raúl con el tiempo para ver si le gustaba o no”, explicó la orgullosa futura madre. “Nadie de mi familia tiene ese nombre. De echo fue una de las cosas que lo hizo un poquito más complicado porque yo tengo 25 sobrinos, y como 12 sobrinos nietos, y pues ya todos los nombres cortos, todos los nombres populares, los nombres bonitos que nos gustaban a nosotros, ya mis sobrinos los tenían. También por eso nos fue un poquito más difícil encontrar un nombre que no lo tuviera nadie de la familia”, agregó. Jessica había llegado a un acuerdo con su esposo, que cada uno elegiría un nombre, y tras la travesía para encontrar el nombre de Matías, la presentadora se rindió a que el segundo nombre fuera el de su esposo. “Yo desde un principio dije que Raúl no, no iba a tener el nombre de mi esposo, pero al final de cuentas como habíamos quedado desde un principio que yo escogía un nombre y él escogía el otro, pues yo escogí Matías y él escogió Raúl. Obvio le vamos a decir Matías Ángeles y ya. El otro es nada más para cuestiones de documentos”, explicó entre risas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La futura mamá confesó que está ansiosa por conocer a su pequeño y que hasta ha soñado cómo se verá. “Lo he soñado varias veces pero siempre es diferente. Le veo la carita y siempre lo he visto con facciones diferentes. Es como si viera a diferentes niños cada vez que lo sueño. Me lo imagino blanquito, con cabello oscuro, como el de mi esposo Raúl”, comentó emocionada. “Yo creo que nos va a sorprender en todos los sentidos, pero con que venga saludable es lo único que nos importa, el físico es lo de menos porque yo sé que de cualquier manera nos va a enamorar. He tenido mucha imaginación, muchos sueños con él, pero no he podido descifrar realmente cómo va a ser físicamente”, agregó. Eso lo podrá descubrir el próximo septiembre, cuando se espera que finalmente llegue Matías a sus brazos. Por ahora, vive este momento del embarazo con un poco más de cansancio y el interminable vómito que ha sufrido durante todos estos meses. A pesar de ello, se mantiene activa con una rutina de ejercicios autorizada que la tiene en forma. “Me he sentido superbien. Empieza ahora en estos días a vivirse un poquito más el cansancio, pero he estado superactiva, sigo con mi rutina de ejercicios de embarazo para moverme, caminar y la verdad que me he sentido superbien”, explicó. “Sigo teniendo energía, así que estamos como ansiosos de que se llegue la fecha para poder verle su carita, poder conocerlo, tenerlo en nuestros brazos, pero estamos súper bien, ansiosos porque se pasen pronto estos meses que me quedan”, agregó.

Jessica Carrillo da a conocer el nombre de su bebé

