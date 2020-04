¡La pequeña hija de Canelo saca su lado más tierno durante la cuarentena! El famoso pelirrojo nos muestra su lado femenino en su foto más simpática hasta ahora con la pequeña: ¡Dejándole que le ponga una mascarilla de belleza! By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Pese a ser un hombretón duro y fuerte, el boxeador Canelo se derrite cuando está junto a su pequeña María Fernanda. Y si no nos creen, la reciente foto que publicó la modelo Fernanda Gómez en su perfil lo deja muy claro. “¡Faciales en la cuarentena!”, aseguró la mamá de la pequeña publicando una de las fotos más tiernas que hemos visto del púgil hasta ahora. Durante la cuarentena del coronavirus, el pelirrojo cambió los golpes de los guantes de boxeo por las caricias de su hijita de dos años que, no hay más que verle, ¡le tiene como loco de amor! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El mismo Canelo, poco dado a compartir detalles de su vida privada más allá de cuadrilátero, posteó él mismo esta linda imagen con su hijita: “Enamorada de su papi”, dijo el campeón mexicano compartiendo la foto en la que su niña le mira embelesada con una sonrisa. Canelo tiene tres hijos más… Karen Beltrán, su novia de adolescencia, es la mamá de su hija Emily Cinnamon. Con la modelo Valeria Quiroz, tuvo a su hija Mía Ener. Y también tiene un varón, Saúl Adiel, fruto de su relación con la empresaria Nelda Sepúlveda. Nacido en Jalisco el 18 de julio de 1990, tiene seis hermanos y una hermana y comenzó a boxear con tan solo trece años, inspirado por el debut profesional de su hermano mayor, Rigoberto Álvarez. Su carrera está llena de records que le ha convertido en uno de los mejores boxeadores de la historia y ya es toda una leyenda, no solo en México, sino también alrededor del mundo. Advertisement

