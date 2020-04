¡La nueva bebé de Enrique Iglesias nos mató de amor en este video! Aparición triunfal en redes de la benjamina del cantante y Anna Kournikova: con sus bracitos bailando al ritmo de We Are Young, así presentó el español a su tercer bebé. ¡No te lo pierdas! By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Enrique Iglesias volvió a conquistarnos con sus videos familiares! Hoy el cantante español nos alegró el domingo de Ramos compartiendo un hermoso clip con su little Sunshine. Su recien nacida nos sacó una sonrisa en estos difíciles momentos en los que el mundo está asolado por el coronavirus y más del 40 por ciento de la población mundial está encerrada en casa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así anunció previamente el nacimiento de su bebita el pasado treinta de enero: el tercer bebé que el intérprete de Bailamos ha tenido con su inseparable Anna Kournikova, la pareja con la que el compositor y cantante creó esta preciosa familia. ¡Sin duda, el mayor éxito de su vida! En el video que hoy derritió las redes, el atractivo papá nos presentó a su pequeña tomándole de los bracitos y haciéndole bailar al son de la famosa canción We Are Young. En el clip se aprecian los hermosos ojos azules de su benjamina. La hermanita pequeña de los mellizos Nicholas y Lucy sin duda es un rayito de luz en el hogar de Enrique y Ana y un motivo de entretenimiento para estos días de cuarentena. Hace unos días, Enrique compartía este simpático video con otro de sus hijos y añadía: “¡La mejor forma de pasar tiempo en casa!” El coronavirus dejó recientemente una triste pérdida en la familia de Enrique en España. Con esta tierna foto del recuerdo, el hijo de Isabel Preysler y Enrique Iglesias, rendía homenaje a Carlos Falcó, el papá de su hermana Tamara Falcó Preysler. “Estamos pasando tiempos difíciles y esta emergencia ha alcanzado a muchísimas personas, incluida mi familia. Es momento de quedarse en casa y estar pendiente de vuestros seres queridos. Os mando un fuertísimo abrazo y espero veros muy pronto. ¡Animo!”, alentó Enrique a sus más de quince millones de seguidores en instagram. Advertisement

