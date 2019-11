La nanny de Kate Middleton, una Mary Poppins española La madrileña está preparada para manejar en condiciones extremas, huir de los terroristas o defenderse con artes marciales. Toda una supernanny de película. By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los duques de Cambridge cuentan en casa con una persona muy especial, la supernanny española María Teresa Turrión. Ella es la encargada de George, Charlotte y Louis, los tres revoltosos principitos que viven en Kensington Palace. Image zoom Aunque al principio Kate Middleton y el príncipe William estaban seguros de no necesitar mucha ayuda con los pequeños, pronto se dieron cuenta que necesitaban al menos una tercera persona que estuviera constantemente pendiente de sus hijos. Image zoom Getty Images ¿Quien estaría a la altura para encargarse del heredero de la corona? ¿Cómo encontrar la nanny perfecta para ellos? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Los amigos de los Duques de Cambridge les recomendaron a la mejor: una española que venía muy bien avalada de parte de varias familias de la aristocracia, María Teresa Turrión. La única mujer de cuatro hermanos, soltera y dedicada en cuerpo y alma a las familias con las que trabajaba. Nacida en Madrid y criada en Palencia, estudió en Norland College, la universidad de las supernannys. Image zoom Getty images De la escuela de Norland salen las nannys más preparadas y tanto la nata y fresa europea como los multimillonarios se pelean por ellas. Después de cuatro años de universidad, estas profesionales saben todo lo necesario para alcanzar la excelencia en lo que respecta al cuidado de los niños. Image zoom Getty Images Estas profesionales del cuidado infantil son expertas en educación desde los cero hasta los ocho años, aprenden a defenderse con artes marciales, a cómo escabullirse de los paparazzis y hasta primeros auxilios. También saben manejar un auto en condiciones extremas y cómo librarse de los terroristas. En definitiva, todo lo que se necesite para mantener a los niños a salvo. Image zoom El sueldo de las graduadas en Norland ronda los 40 mil dólares al año, aunque suponemos que la española ganará algo más, ya que tiene, no uno, sino tres niños a su cargo. Image zoom Seguramente María Teresa hable con los pequeños príncipes en castellano, porque amigas de la familia ya han dicho que el pequeño George ya sabe contar en español hasta diez. Advertisement EDIT POST

