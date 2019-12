"La Kate Middleton del Himalaya", reina de Bután, espera un bebé Jetsun Pema, la joven reina que parece sacada de un cuento de hadas, es la esposa del Rey Dragón. Te contamos su romántica historia y todo lo que necesitas saber acerca de la monarquía de Bután, país considerado como el más feliz del mundo. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Reina consorte y esposa del rey de Bután, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, a la bellísima Jetsun Pema se le conoce en Asia como “la Kate Middleton del Himalaya”. También de origen plebeyo, se casó con su esposo el mismo año que el príncipe William se casara con Kate y goza del mismo tirón mediático que la duquesa de Cambridge en aquel lado del mundo. Image zoom Esta joven pareja acaba de anunciar que está a la espera de su segundo hijo, aunque desconocemos todavía si será niño o niña. Su primogénito, el príncipe Jigme Namgyel, tiene ahora 3 años. Es conocido como el príncipe Dragón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom Como dato curioso, a este lejana tierra de la cordillera del Himalaya no llegó la televisión hasta casi el año 2000 y aquí la poligamia todavía está generalizada. A Bután también se le conoce como el país más feliz del mundo, ya que la política y la economía siempre tiene como objetivo final la felicidad de sus súbditos. Image zoom Al marido de esta singular reina le llaman el Rey Dragón, ya qué Bután significa Tierra de Dragones. Alumno de la prestigiosa universidad de Oxford, otro de sus apelativos es el de príncipe azul del Himalaya, por su parecido, según dicen, a Elvis Presley. Ascendió al trono el 6 de noviembre de 2008 después de que su padre, el rey Jigme Singye Wangchuck, abdicara en su favor. Image zoom Aunque la reina Jetsun Pena es de origen plebeyo, su familia tenía ascendentes nobles y mantenían lazos con los monarcas, por eso ella y el rey se conocían desde niños, aunque se llevan diez años de diferencia. Si bien siempre estuvo prendado de su pequeña amiga, cuando nació el romance, el Rey Dragón renunció públicamente a la poligamia por el gran amor hacia su prometida. Image zoom Ella parece salida de un cuento por su particular belleza y sus atuendos exóticos. Estudio Relaciones Internacionales en Londres y le encanta la pintura, las bellas artes y es fan, como su esposo, del baloncesto. En el mes de mayo de 2011, con estas románticas palabras el rey Dragón dio a conocer que se casaría con Jetsun: “Muchos tienen su propia idea de cómo debería ser una reina, extraordinariamente hermosa, inteligente, elegante… Para mí es importante que, como persona, sea un buen ser humano, y que como reina esté lista para servir a su pueblo y a su país. Yo encontré a mi reina y se llama Jetsun Pema”. Advertisement

