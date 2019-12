La integrante del grupo Ha-Ash ha anunciado que está embarazada y el sexo del bebé que espera La cantante ha compartido la buena nueva con todos sus fans a través de un entrañable video donde da detalles de su estado de felicidad y el de los suyos. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A través de un emotivo video en sus redes sociales que mostraba una ecografía, Hanna, la integrante del grupo Ha-Ash ha gritado al mundo que estaba embarazada. Sus fans han sido de los primeritos en enterarse con este entrañable mensaje donde además revela el sexo del bebé que viene en camino. “¡Es una niña!”, adelanta en las imágenes. “Desde hace años nuestros fans han sido testigos de nuestras vidas, de todos nuestros momentos, los buenos y los malos, de nuestros triunfos, en cada ciudad de cada país que pisamos nos reciben con su cariño haciéndonos saber que siempre están ahí para nosotras. Es por eso que quiero compartir con ustedes el triunfo más importante y más grande de mi vida… el de ser mamá”, dice su escrito. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La bebé es fruto de su amor con su esposo Juan Carlos Herrera, con quien se casó en 2016 tras dos años de feliz relación. Ambos se dejan ver en esta preciosa grabación sonrientes y entusiasmados con la buena nueva que llenará de amor y cambiará para bien sus vidas. Quien también se mostró pletórica con el anuncio fue su hermana del alma y compañera en el escenario, Ashley. “Estoy tan emocionada de vivir esta nueva etapa con mi hermana, ver cómo Hanna da su vida por su bebé, cómo le cuida, cómo le habla, cómo le pone música. Eso me da tanta alegría y ahora sí este bebé va a viajar con nosotras a conocer el mundo”, expresó en el mismo video. Nos unimos a esas felicitaciones, ¡disfruta de este momento tan único y especial! Estaremos muy pendientes de esa preciosa pancita. Advertisement

Close Share options

Close View image La integrante del grupo Ha-Ash ha anunciado que está embarazada y el sexo del bebé que espera

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.