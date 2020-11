Close

¡La hijita de Marlene Favela derrite las redes con su posado navideño frente al árbol! La pequeña Bella se robó todas las miradas en estas imágenes de cuento de hadas donde luce y posa como una auténtica princesa. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con Acción de Gracias a las espaldas toca centrarse en la Navidad y lo que ello conlleva. Muchas celebridades ya han mostrado sus impresionantes árboles para estas fechas y aunque todos son de ensueño, hay uno que se lleva el premio al más espectacular. La ganadora no es otra que Marlene Favela. De sobra es conocido su especial cuidado en todo lo que hace y este adorno tan navideño no podía ser menos. Este año lo presentaba a sus fans junto al amor de su vida, su hijita Bella, una imagen que ha derretido los corazones por el alto nivel de ternura que desprende. De lo más feliz, sonriente y bien portada, la princesa de la casa posó sentada y solita como toda una modelo. Su gracia y espontaneidad cautivó a todos una vez más, incluido su papi, George Seely. La empresaria aprovechaba estas imágenes para desear una maravillosa velada de Acción de Gracias y, por supuesto, agradecer a su público por colmarles de tantas bendiciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La Navidad llegó al hogar de la gata salvaje y así lo mostró a sus más de 4 millones de seguidores en Instagram con imágenes del arbolito y algunos rincones de su casa. Siempre a la moda, y a juego con los colores y adornos de esta época tan señalada, Marlene sorprendió con un modelito de lo más festivo que llamó especialmente la atención. Así es ella, todo lo que toca lo convierte en oro porque está hecho desde el entusiasmo y el amor.

