¡La hija de William Levy se graba bailando en el baño y arrasa con estupenda coreografía! Kailey Levi, hija del actor cubano y Elizabeth Gutiérrez, volvió a grabarse bailando pero esta vez se aseguró de estar lejos de todas las miradas, ¡especialmente de la de su papá! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡La hija de William Levy ha triunfado hoy en sus redes con una estupenda coreografía resaltando sus grandes dotes para el baile! Eso sí, esta vez llevó a cabo su hazaña sola, quizá para que no le regañaran, como hizo su atractivo papá la última vez que le sorprendió grabándose de esta forma tan simpática. Quizá para evitar interrupciones esta vez, la pequeña se encerró en el baño donde nadie pudiera cortarle en plena grabación, y con un top azul cortito y su melena al viento, se movió al ritmo de la música como el más experimentado tiktoker. En pocas horas, la pequeña ya tenía más de cien mil vistos en su video y las alabanzas a su talento se multiplicaban por doquier. Alguien comentó: “El video donde te estaba mirando tu papi bailabas muy tiesa, pensé que no sabías moverte y mira en este video que bonito bailas. ¡Le va a dar un infarto a tu papá al ver que su bebé ya creció”, dijo dando voz a lo que seguro pensaron muchos otros al imaginar al actor cubano viendo el video de su pequeña. “Te va a regañar tu papá...” le advirtió alguien más. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con esta tierna foto, la hija de William Levy felicitó al actor por el día del padre: “¡Feliz día del padre al mejor papá del mundo! Te amo tanto, pero tanto, tanto…”, escribió la niña, quien es identica a su bella mamá, Elizabeth Gutiérrez. Así celebró a su progenitora, el día que su mamá cumplió años: “Feliz cumpleaños a la mejor mamá del mundo, gracias por todo y gracias por enseñarme a ser tan amable y a ser la persona que ahora soy... ¡Te quiero muchísimo!”, escribía la encantadora Kailey al compartir esta linda foto junto a su mamá y su hermano.

Close Share options

Close View image ¡La hija de William Levy se graba bailando en el baño y arrasa con estupenda coreografía!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.