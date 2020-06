La hija de Paul Walker derrite las redes publicando foto al lado de los hijos de Vin Diesel Meadow Rain Walker, hija del desaparecido actor de la saga Fast & Furious es pura ternura al lado de Similce, Vincent y Pauline. ¿Ya viste su foto? Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cómo vuela el tiempo. Este noviembre se cumplirán siete años de la trágica muerte de Paul Walker, el inolvidable actor que estelarizó la saga Fast & Furious al lado del fortachón Vin Diesel. Justo a una semana de que se celebrara el Día del Padre, Meadow Rain Walker, hija del fallecido actor, ha derretido las redes al publicar una foto en la que aparece al lado de los tres hijos de quien fuera el gran amigo y colega de su papá: Similce, Vincent y Pauline, de 12, 10 y 5 años, respectivamente. En la entrada se observa a Meadow, ya de 21 años, rodeada de los chicos y simplemente diciendo: "Familia, por siempre". Los nenes aparecen sonrientes a su alrededor con un paisaje y el cielo azul de fondo. La imagen viene a comprobar que tal como ocurrió con sus padres, a Meadow y los hijos de Vin Diesel les unen entrañables lazos de amistad y cariño. La foto de Meadow Rain Walker que apareció en las redes este lunes. Otra instantánea que colgó Meadow en octubre pasado al lado de Similce, la hija mayor de Vin Diesel. Una entrada de Vin Diesel deseándole feliz cumpleaños a Meadow en noviembre pasado, cuando cumplió 21 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Paul Walker falleció en el 2013 a los 40 años en un accidente automovilístico ocurrido en Santa Clarita, California. El actor viajaba con su amigo Roger Rodas en un auto Porsche Carrera GT que habían adquirido recientemente, cuando otro vehículo se les cruzó en el camino. Rodas perdió el control y el auto se estrelló contra un árbol, incendiándose inmediatamente. Al momento del accidente, Meadow tenía 15 años. Su papá se encontraba trabajando con Vin Diesel en la séptima versión de Fast & Furious.

