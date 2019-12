Captan a la hija de Madonna en una "orgía" pública en Miami Lourdes León, la hija mayor de la cantante Madonna, apareció en una "orgía" pública presentada en Art Basel, en Miami. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Como reza el dicho: de tal palo, tal astilla. Lourdes León, la hija mayor de la cantante Madonna, parece estar siguiendo los pasos de su famosa y controvertida mamá al participar este fin de semana en un evento de moda que incluía una “orgía” pública y besar a otra mujer en pleno escenario. El suceso ocurrió este viernes durante una presentación de arte y moda organizada por la marca española Desigual y la artista Carlota Guerrero en la feria Art Basel de Miami. Vestida con un atuendo multicolor y mostrando su atlética figura, la chica de 23 años se apareció entre los asistentes para luego ocupar su sitio en el escenario de temática precolombina. Ahí las participantes formaron parejas y comenzaron a besarse en la boca. Luego tuvo lugar una orgía en la que múltiples participantes intercambiaron besos, abrazos y arrumacos al desnudo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Videos y fotos del evento circulan incesantemente en las redes mostrando a León y al resto de los participantes en el candente show ocurrido en el salón de eventos privados Temple House. Según sus organizadores, el espectáculo intentaba enviar “un mensaje de amor, multiculturalismo y diversidad”. Advertisement

Captan a la hija de Madonna en una "orgía" pública en Miami

