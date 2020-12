Close

La hija de Luis Fonsi impacta con su belleza: "¿En qué momento creciste?" La primogénita del cantante y Águeda López posa como una auténtica modelo a sus 8 añitos demostrando que ha heredado la chispa y el talento de sus famosos padres. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ha vendido millones de discos en todo el mundo y su música la bailan desde los más jóvenes hasta los abuelitos. Luis Fonsi ha triunfado en lo suyo y continúa cosechando éxitos. Pero, sin duda, su mayor logro lo tiene en casa y es su familia. El intérprete de "Échame a mí la culpa" ha formado el hogar que siempre soñó junto a su esposa Águeda López, con quien ha tenido a sus dos más lindos tesoros, sus hijos Mikaela y Rocco. Ellos son su razón de ser y existir, el motor que le mueve a seguir dándolo todo en el escenario y regresar a casa para abrazarles. Orgulloso de su princesita, el puertorriqueño de 42 años compartió una imagen de su primogénita que paralizó las redes con su nivel de belleza. La ya no tan pequeña demostró tener una gran personalidad en esta imagen que su mami también publicó y que demuestra la mujercita en la que se ha convertido. "¿En qué momento creciste?", escribió la modelo junto a esta tierna imagen. En ella Mikaela le roba el show a la mamá de quien ha heredado ese estilazo y saber estar ante la cámara. Aunque tiene un gran parecido con la española, la carita es la de su papá. En la imagen se aprecian los mismos ojitos y el gesto travieso del también compositor, al que se le cae la baba con su nena, como es normal. "Vibras de una niña grande", escribió junto a un corazón en esta foto. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Parece que fue ayer cuando Luis Fonsi anunciaba feliz la llegada de su primera hija. De eso hace ya 8 años, muchos éxitos y otro retoño maravilloso llamado Rocco que todavía está en esos primeros años tan graciosos en los que todo lo que hacen es cómico. El tiempo vuela, ellos crecen y sus papis los presumen así de orgullosos. ¡Felicidades por tan linda familia!

