La hija de Joy ya pronuncia la palabra 'mamá'. ¡La cantante ha compartido el emotivo video del momento! Orgullosa, la artista ha publicado la entrañable grabación donde se escucha a su preciosa bebé pronunciando la palabra mágica. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Es el momento más esperado por los padres, escuchar a su hijo o hija pronunciar esa palabra que suena a música: papá o mamá. Generosa como siempre, Joy Huerta ha compartido con orgullo el feliz momento donde su pequeñita Noah ha dicho mamá con todas las letras. Ha sido en una entrañable grabación casera en sus redes donde hemos podido escuchar a la bebé llamarle así. "Cariño, ¿puedes decir mamá", le ha preguntado emocionada. Y la princesa de la casa lo ha dicho de inmediato. Además, la vocalista de Jesse y Joy ha compartido un secreto de su mujer, Diana Atri, y ella en lo que respecta a la educación de su hija, con el fin de que todos entiendan por qué le habla en inglés. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En casa, nuestra mamá nos hablaba en inglés cuando chiquitos y papá en español para que creciendo habláramos fluido en ambos idiomas. Con la nena hacemos igual, su otra mami le habla en español y yo en inglés. Así que aquí lo tienen, nuestra nena y su "muérete de ternura": Mmmmmamma", ha escrito la mami con la baba caída. Image zoom Instagram/ Joy Huerta Una decisión muy acertada para que su hija pueda desenvolverse en ambos idiomas el día de mañana, como hace la querida cantante actualmente en la música y en su vida personal. Gracias nuevamente por hacernos partícipes de uno de los momentos más hermosos en la vida de cualquier progenitor. Advertisement

