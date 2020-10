La ex de Nacho conmueve con un entrañable video junto a los tres hijos que tuvo con el cantante Mientras el venezolano disfruta de su nueva familia en su país, Inger Devera presume su papel de madre soltera donde sus príncipes la cuidan y consienten. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La familia es lo primero para Inger Devera y, una vez más, ha vuelto a demostrarlo. La feliz mamá de tres príncipes compartió cómo es su día a día con los tres grandes amores de su vida, los hijos que tuvo de su relación con su ya exmarido, Nacho. Feliz, sonriente y con más fuerza que nunca, la también empresaria presumió su papel de mamá soltera y mujer valiente que vive por y para estos tres hombrecitos de su casa. En un video que ha enamorado a sus seguidores, sus chiquitines lucen inmensos, además de guapos y educados. Unas imágenes donde los ya no tan retoños demuestran cuánto cuidan, miman y quieren a su mami. Mientras el intérprete de "La buena" ha iniciado una nueva vida y familia en Venezuela junto a su novia Melany Mille, Inger hace lo propio con sus tres galanes, a los que está entregada en cuerpo y alma. Su empresa le permite trabajar desde casa y ejercer de mujer emprendedora a la par que madre, dos papeles que combina a la perfección. Sus hijos son su prioridad y así lo demuestra en muchas de sus publicaciones laborales donde ha involucrado a sus pequeños. Ellos son parte esencial de su crecimiento como persona y con quienes ha formado el mejor de los equipos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar del divorcio de sus padres, Santiago, Miguel y Matías se ven felices y, en gran parte, se lo deben al trabajo diario y la entrega absoluta de Inger. Las sonrisas de los peques de la casa son la mejor prueba de que con amor todas las heridas tienen cura. La pareja, ya divorciada oficialmente, ha puesto por delante el bienestar de sus hijos y no han hecho de su separación un circo, todo lo contrario. El respeto a lo que fue y tuvieron está por encima de cualquier escándalo y el resultado son tres niños tremendamente felices. Felicidades por ello.

