La esposa de Larry Hernández asegura que la nueva bebé es "el clon" del cantante Kenia Ontiveros confiesa que no ha sido fácil cumplir con todas sus obligaciones como mamá de tres pequeñas: "Me tengo que poner las pilas". Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Kenia Ontiveros está haciendo todo lo posible para cumplir con todas sus obligaciones como mamá, esposa y empresaria ahora que hace poco dio a luz a su tercer retoño. La esposa del cantante Larry Hernández confesó que con una recién nacida en casa no le alcanzan las horas del día para pasar el suficiente tiempo con sus hijas mayores, Daleyza, de 8 años, y Dalary, de 5. Tras la llegada de la pequeña Dalett a finales de mayo, Ontiveros ha dedicado el mayor tiempo de sus días a atender a la pequeña, descuidando intencionalmente a sus otras dos hijas. Pero al ver la emoción de Dalary tras la promesa de compartir con ella en la piscina, la ocupada madre se dio cuenta de que debía repartir su tiempo. “Es un poco difícil porque estoy amamantando y es de todo el día”, confesó en su cuenta de Instagram. “Si tengo tiempo, son minutos, los aprovecho para comer, para contestar correos, para meterme a bañar. Ya necesito hacer tiempo para hacer actividades con las niñas”. Ontiveros reveló que pasa su día cambiando pañales, lavando biberones y contestando mensajes de trabajo, ya que a pesar de la cuarentena continúa al mando de su compañía de maquillaje. “No he parado de trabajar, aunque sea en el teléfono, contestando e-mails, contestando mensajes y cositas así. Lo trato de hacer cuando estoy con Dalett”, aseguró. “Si necesito poner más atención. A veces me pongo a pensar que no puedo, pero sí puedo, tengo que poder, quiero seguir amamantando, no quiero parar. Ya voy a tratar de poner más atención para las niñas, poner más atención para mi… En pocas palabras me tengo que poner las pilas”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Instagram/@keniaontiverosoficial El cantante y Ontiveros han decidido esperar para revelar el rostro de la pequeña Dalett, quien ya cuenta con más de 170,000 seguidores en su cuenta de Instagram oficial. Eso sí, la orgullosa mamá adelantó que definitivamente se parece a su papá. “Está creciendo muy rápido. Cada día cambia, pero sigo pensando que se parece a papá, es el clon de Larry”, expresó.

