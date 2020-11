Close

¡La espectacular bienvenida a casa de Gianluca Vacchi a su hija te sacará las lágrimas! La modelo venezolana Sharon Fonseca no pudo contener el llanto ante el espectacular despliegue, digno de un cuento de hadas, que le había preparado el millonario al llegar a casa del hospital con su bebé. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Impresionante! Gianluca Vacchi, el simpático multimillonario que acaba de convertirse en papá a sus 53 años, ha hecho llorar a su novia, incluso a sus empleados domésticos, en el fastuoso recibimiento que organizó para la llegada a casa de su bebé Jerusalema y su recién estrenada mamá Sharon Fonseca. Así anunció la pareja la llegada de su hijita al mundo hace ahora cuatro días: “Ya está con nosotros... Sharon y yo estamos felices de compartir con Vds. que esta mañana recibimos a nuestra hija, Blu Jerusalema Vacchi. Gracias a Dios está sana. Y ya la amamos mas que a nuestras vidas…”, escribió el radiante papá bajo la conmovedora primera estampa familiar. La primogénita de Vacchi algún día verá el video que su papá publicó hoy en sus redes, el día que fue recibida en casa por primera vez con honores de princesa de cuento. En un espectacular recibimiento que hizo llorar a lágrima viva a su mamá, la modelo venezolana que no daba crédito a sus ojos cuando se abrieron los portones de la mansión del italiano, tras un enorme lazo rosa, al regresar del hospital con su bebita. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Enormes osos de peluche con globos rosas engalanaban la carretera de entrada a cada lado y ya, más próximo a la mansión, podían verse esculturas de animales rosas también rodeados de globos del mismo color. Del mismo tono iban ataviados también los perritos que salieron a recibir a la emocionada mamá primeriza, quien ante tal despliegue de cariño no fue capaz de contener las lágrimas, al igual que sus empleados del hogar, quienes también se emocionaron al conocer a la niña por primera vez. Gianlucca Vacchi entró en su lujosa casa portando a su hija como quien lleva un tesoro entre las manos. Tras él, Sharon Fonseca descubrió que adentro seguía la fiesta, con una mesa de dulces que prometía más detalles amorosos a su alrededor, al lado de este hombre que le cautivó, que cautivó a las redes y que sigue haciéndolo sorpresa tras sorpresa.

