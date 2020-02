¡La emoción con que Ricardo Montaner entregó a su hija en la boda! Las palabras que le dedicó el cantante venezolano a su hija Evaluna el día de su boda con Camilo, después de entregarle en el altar, te enternecerán profundamente. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Después de que el cantante Camilo Echeverry nos conmoviera con las lágrimas derramadas al ver llegar a su guapísima novia Evaluna Montaner al altar del brazo de su padre, ahora es su papá, Ricardo Montaner, el que nos emocionó con su último post como padrino de la boda que acaparó toda la atención mediática este fin de semana. “Te juro que traté, pero se me notaba… Traté de mantener la compostura, de no salir corriendo, de hacerlo más lento y que durara más este momento único e irrepetible… Vas a ser feliz… Vamos a estar todos bien”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esas fueron las tiernas palabras utilizadas por el cantante venezolano, salidas directamente del corazón, para expresarse acerca de ese inolvidable momento en el que un papá entrega a su hija el día de su boda en el altar, un momento simbólico que significa una despedida de algún modo. Si bien efectivamente Ricardo Montaner logró mantener la compostura en un momento tan significativo, el que tuvo problemas para mantener el tipo a causa de la gran ilusión y los nervios que lo dominaban fue el novio, Camilo, quien no dejó de llorar en la boda e incluso no encontraba las palabras a la hora de leer sus votos. La novia se vio muy juvenil con un clásico vestido clásico pero de aire moderno, con un cuerpo de encaje muy escotado en forma de uve y una voluminosa falda como manda la tradición. Numerosos famosos acudieron al enlace, como Mau y Ricky, Jesse, de Jesse y Joy, acompañado de su esposa José Luis Rodríguez, el Puma. Advertisement

