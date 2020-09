Ex de Ninel Conde sobre el nuevo romance de la actriz: "No voy a hacer leña del árbol caído" ¡Qué lío! Primero, Frida Sofía Guzmán, ex del nuevo novio de Ninel Conde, le mandó un impactante mensaje a la actriz. Ahora, Giovanni Medina entra en la polémica. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Giovanni Medina, ex de Ninel Conde, tiene pocas palabras para Larry Ramos, el nuevo novio de su ex y han caído como bomba luego de que las colgara en la red este lunes. "No voy a hacer leña del árbol caído", expresó el empresario mexicano y padre de Emmanuel, el hijito que tuvo con la actriz mexicana y a quien ella no ha podido ver desde hace aproximadamente cinco meses al perder su custodia. "Las cosas están muy claras y mi único interés es como siempre el bienestar de mi amado hijo", aseguró Medina en la entrada que colgó en sus Instagram Stories y que aún sigue viva en la cuenta. La opinión se desprende del revuelo que ha ocasionado la relación del Bombón Asesino con Ramos —quien también aparece en las redes como Larry Joseph— luego de que trascendiera que él fue novio de Frida Sofía Guzmán, hija de la roquera Alejandra Guzmán. El asunto se ha tornado más complicado aún con un mensaje que le mandó Frida Sofía a Ninel en las redes cuestionando qué tipo de mujer "prioriza" querer "tener otro hijo" estando en "plena guerra por su hijo mal nutrido". Image zoom IG/Giovanni Medina \ Por su parte, el periodista Gustavo Adolfo Infante contó en su programa De primera mano (Imagen TV) que Larry, el novio colombiano de Ninel, se presenta como estudiado "en Harvard", pero que según fuentes este se dedicaba "al asunto piramidal", es decir pirámides de dinero, y que entre quienes habrían resultado embaucadas estarían su ex, Frida Sofía Guzmán e incluso, según se rumora, su mamá, Alejandra. Ninel Conde asegura que ella no conoce a Frida Sofía y que en su vida la ha visto. La entrada de Frida Sofía dirigida a Ninel Conde y que ha arrastrado a ambas a la controversia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pleito mediático llega en pésimo momento para Ninel Conde, pues de acuerdo al mencionado programa, por órdenes del juez que lleva el caso de la custodia de su hijo en México y de su abogado, Ninel no debe hablar sobre el conflicto con su ex. El 5 de abril cayó la sentencia que la alejó de su hijito.

Close Share options

Close View image Ex de Ninel Conde sobre el nuevo romance de la actriz: "No voy a hacer leña del árbol caído"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.