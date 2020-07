¡La coqueta travesura de la hija de Aislinn Derbez que hizo reír a sus fans! ¡La nieta de Eugenio Derbez se disfrazó con la ropa de su mamá y el resultado no pudo ser más cómico! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Pese a la reciente separación de sus papás, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, la pequeña Kailani está creciendo rodeada de amor gracias a la buena relación que reina entre sus padres. La pequeña de dos años y medio trae locos de felicidad a sus progenitores y, por supuesto, a los fans de ambos actores. Habitual de los medios y las redes, la pequeña sabe posar como nadie y así de simpática le captó la lente de su mamá cuando le robó la camiseta de su pijama con un letrero que le quedó de lo más cómico. “Hoy alguien le robó la pijama a mamá porque #Thuglife", escribió Aislinn, haciendo referencia al look que portaba su hija de matona de barrio, con sus lentes de sol y su atrevido top. “¿Qué es un sostén?”, se lee en la camiseta del pijama de la actriz que vestía su hija, algo que provocó la hilaridad entre sus fans. Su papá, Mauricio Ochmann, pasó por el feed de su ex a dejar unos ojitos enamorados bajo la foto de su benjamina. Después de una difícil cuarentena al tener que estar lejos de su primogénita, el actor ha estado disfrutando de lo lindo las últimas semanas con la visita a California de su hija Lorenza. “¡Día de playa con esta princesa!”, exclamó hace una semana posando junto a su hija mayor en las playas de Los Ángeles y enfundado en un traje de neopreno. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Anteriormente, padre e hija disfrutaron de un road trip que el exyerno de Eugenio Derbez presumió en sus redes. Mauricio Ochmann es todo un padrazo y se derrite en compañía de sus más grandes fans, sus dos hijitas que le adoran. “Toda mi felicidad en una foto. Perdidamente enamorado de mis hijas y de la paternidad. Es el mejor regalo que la vida me ha dado y lo atesoro con toda mi alma. Para mi el ser padre me cambió la vida para siempre. Gracias, Lorey Kailani, por la maravillosa experiencia de ser papá y la manifestación del amor más grande y puro. El corazón me estalla en millones de pedacitos de felicidad”, escribió el día del padre.

