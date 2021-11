La Chiquibaby deslumbra con bikinazo a tres meses de haber sido mamá: "¿Cuál es el secreto?" Apenas tres mes después de haber dado a luz, la Chiquibaby lució en traje de baño y presumió vientre plano y de seda. ¿Cómo lo hizo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es la pregunta del millón. ¿Cómo bajar esas libritas de más que una gana en el embarazo? Eso mismo se preguntan los seguidores de la Chiquibaby, quien este fin de semana festivo presumía su espectacular figura en bikini de infarto. Justo cuando se cumplen tres meses de haber traído al mundo a su princesa Capri Blu, Stephanie Himonidis salió para la playa y se dejó ver divina en este moderno traje de baño. La felicidad se le sale por los poros gracias a su chiquitina, la mayor alegría de su vida. Pero la figura de la conductora también se ve prácticamente recuperada de lo que fueron 9 meses de embarazo. Además de un abdomen totalmente liso y una piel de lo más tersa, sus brazos y sus piernas también han vuelto a su estado original. "Hoy me perdí del Black Friday, pero vinimos en busca de un poco de vitamina D, que bien que me hacía falta. Y ahora sí, a 'sumir la panza'", bromeó en sus redes junto a esta foto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si la sumió o no, apenas se nota. Lo que sí se percibe es que la co-presentadora de Hoy día vuelve a estar en plena forma y en un tiempo récord. Sus seguidores le cayeron a piropos y también a preguntas para saber cómo lo hizo. "Tiene muy lindo cuerpo", "Te miras divina", "Espectacular", "Qué cuerpazo", "Quedaste muy bien", "Lo que tuvo fue un bebé", "No parece que tuviste un baby", le escribieron sin cesar tras su publicación en Instagram. La feliz mamá no solo presumió cuerpo escultural, también mostró enamorada a su bebita en lo que fue su primer día de playa. ¡Unas imágenes enternecedoras de madre a hija!

