Close

¡La bebita de Marlene Favela derrite las redes al pronunciar sus primeras palabras! La actriz y empresaria compartía uno de los videos más entrañables de Bella en el que la pequeña ya balbucea sus primeras palabras. ¡Las imágenes son todo ternura! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde que naciera la pequeña Bella, su mami, Marlene Favela, ha hecho testigos a sus seguidores de los pasos que ha ido dando y de la hermosa transformación de la princesa de la casa. Una vez más, la actriz ha enternecido las redes con unas imágenes donde la chiquitina ya balbucea sus primeras palabras. Aunque todavía no se le entiende, la imagen es todo dulzura por el esfuerzo y las ganas que le pone. Y claro, su mami, toda orgullosa, publicó este video donde además enseña la importancia de crear en los bebés una estimulación temprana que tiene resultados tan maravillosos como este. Sentada en el piso y con diferentes elementos al alcance de su mano, Bella pronunciaba sus primeras palabras bajo la supervisión y la motivación de su mami, que estaba a su lado cuidándola. Su hija es su razón de ser y su mayor inspiración. Gracias a ella ha creado una espectacular colección de muñecas dedicadas a su niña que están siendo todo un reclamo como regalo para estas navidades. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero eso no es todo, además de estas muñecas, Bella Store también cuenta con otros accesorios para bebés hechos de materiales cien por cien naturales como es el caso de esta tiara de flores para el cabello. Un proyecto cuidado al milímetro y creado con mucho mimo en honor al gran amor de Marlene, su hijita. ¡Gracias por compartir momentos tan significativos!

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡La bebita de Marlene Favela derrite las redes al pronunciar sus primeras palabras!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.