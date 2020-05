¡La bebita de Joy Huerta ya se soltó a caminar! Poco a poco la pequeña Noah va creciendo. Si hace nada le vimos dar sus primeros pasos, ¡la nena ya avanza pasillo adelante solita en este tierno video! Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Ya se soltó la pequeña Noah y avanza pasito a pasito por su casa! En un nuevo video compartido hoy por Joy Huerta, vemos con ternura el caminar de la pequeña bebé que la cantante de Jesse y Joy ha tenido junto a Diana Atri. Y si la peque se cansa de caminar por el pasillo, no pasa nada, alterna gateando y tan contenta. También se puede escuchar de fondo el parloteo de la nena tratando de hablar, aunque Joy asegura que pese a no saber hablar todavía, ¡ya canta! “No habla pero ya canta, ¡seguro tocará la guitarra antes de correr! Diana, mira qué cosita tan hermosa hicimos”, decía en esta ocasión la famosa compositora mientra su nena le acercaba la guitarra, casi el doble de su tamaño. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde luego, el gusto musical no le falta. Está creciendo rodeada de talento así que distingue lo bueno, como cuando suena la música de Juan Luis Guerra y no le queda otra que detenerse para bailar. “En casa las 8:30am se consideran (y sienten) tipo medio día. Noah es la perfecta representación de Diana y mía cuando suena el tío Juan Luis Guerra en la fiesta (o cualquier otro lugar). Ya les había dicho que la chiquita tiene buen gusto para la música, pues nada, por si no lo creyeron antes…”, decía divertida su mamá después de romper a reír al ver la reacción de su bebita. Este tiempo de cuarentena está obligando a muchos papás y a muchas mamás a pasar más tiempo de calidad con sus hijos. Especialmente artistas como Joy, que a causa de sus tours viajan constantemente. ¡Así que no hay mal que por bien no venga! Algo positivo tenía que salir de todo este enjambre del coronavirus.

