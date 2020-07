¡La bebé de Marlene Favela y George Seely gana su primera batalla! Ajena a los problemas del mundo y de sus papás, la preciosa Bella Seely continúa creciendo ¡y su mamá presume su primer gran logro! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si algo está claro, es que el estilo con el que Marlene Favela está llevando su divorcio de George Seely es impecable. Después de un video de lo más elegante en el que la actriz salía al paso de los rumores de su separación para confirmar su proceso de divorcio, la mamá de Bella hizo borrón y cuenta nueva y camina hacia delante sin perder su hermosa sonrisa. “Hoy es ese día maravilloso que estabas esperando para ponerte bonita, para usar ese vestido que guardas para una ocasión especial, para festejar, ¡para ser feliz! ¡No esperes el día ideal, a lo mejor ese día no llega! ¡Haz de hoy ese día!”, exclamó bajo su foto con los ojos radiantes. Mientras que ella hace caso omiso a los comentarios alrededor de su vida privada, su ex George Seely se lo está pasando en grande en las redes, poniendo y quitando fotos, e incluso contestando de vez en cuando a alguno de sus fans o de sus detractores. Ahora, hasta se defiende de los comentarios... ¡Y en español! “Mi padre siempre decía: ¡Si no tienes nada bueno que decir sobre alguien, no digas nada en absoluto!”, dijo haciendo alusión a las críticas con las que le acribillan en su feed. Mientras que la vida continúa entre amores y desamores, Bella Seely, la bebé de Marlene y George, sigue creciendo ajena a los problemas, feliz de estar junto a su mamá y hecha una auténtica princesita. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta semana, la bebita conquistó las redes con esta coqueta sonrisa y su primera batalla vencida: ¡Ya le salió su primer dientecito! Si acaso Marlene Favela necesitara recuperar su sonrisa en algún momento, con esta muñeca a su lado no lo tiene tan difícil. ¿Verdad que es la bebé más risueña del mundo?

