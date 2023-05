Abogada de Shakira se pronuncia tras controversia por participación de los hijos de la cantante en su video musical Pilar Mañé, abogada de la cantante colombiana Shakira, fue interceptada por reporteros en las calles. Esto dijo al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fue hace casi una semana que la cantante Shakira alborotó a la redes como solo ella lo sabe hacer al dar un notición y anunciar su nuevo tema. El sorprendente anuncio sobre su canción titulada "Acróstico" puso en alerta a los fans por su estreno y ya se anticipaba que en esta ocasión la colombiana no hablaría de su ex, Gerard Piqué en la letra, si no de sus hijos, Sasha y Milan Piqué. Los pronósticos acertaron, lo que nadie esperaba es que la canción sería el debut musical de los pequeños quienes cantan y tocan el piano en el tema y quienes además aparecen en el tierno video musical. Pero como en todo lo que últimamente hace esta expareja, la controversia se ha desatado pues según fuentes en España el exjugador de fútbol se enteró de la participación de sus hijos al mismo tiempo que todo el mundo, es decir, cuando miró el clip de "Acróstico". Shakira Credit: Gisela Schober/Getty Images Piqué desconocía de su intervención en el mismo afirmó la periodista Lorena Vázquez del programa televisivo español Y ahora Sonsoles. "Él no lo sabía, ni se le había pedido permiso, ni autorización y ni sus hijos, parece ser, que tampoco se lo habían dicho... Si Piqué está disgustado o no. No lo sé. Pero su entorno más cercano nos asegura que no sabía absolutamente nada de que sus hijos fueran a estar en este videoclip". "Yo creo que lo que hace Shakira siempre lo hace bien hecho", afirmó por su parte Pilar Mañé, abogada de la cantante colombiana al ser entrevistadas en las calles en declaraciones reproducidas por el diario español La Vanguardia.. "Los niños están preservados en todo momento". El video compartido este lunes por Shakira acompañada de sus hijos Milan y Sasha: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La situación ahora está estupenda", prosiguió Mañé para despejar toda duda de que entre Shakira y Piqué estaría a punto de estallar una nueva tormenta. "No tengo noticias de que vayan nada mal".

