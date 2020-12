Close

La foto nunca vista de la hija de Kylie Jenner: ¡adorable! Como toda madre orgullosa, la modelo y empresaria de 23 años reveló una adorable imagen de su primogénita cuando apenas era una bebé. Los fans han quedado fascinados. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Kylie Jenner se sumó a la tendencia de compartir fotos inéditas en redes sociales y mostró una de su hija Stormi Webster recién nacida. La joven empresaria pidió previamente a sus seguidores que le dijeran qué fotos les gustaría ver de las que tiene guardas en su teléfono y un fan le respondió que una de Stormi de bebé, otros le pidieron su foto favorita con su mamá Kris Jenner, sus pares de zapatos más cool o una foto de ella con su mejor amiga de infancia, entre otras. Jenner accedió a la petición de sus fans y mostró una adorable imagen de su pequeña recién nacida, durmiendo y envuelta en una manta de color blanco junto al mensaje: “Una semana de edad”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La estrella de 23 años compartió otras imágenes en las que se encontraban algunos recuerdos de su infancia, de sus padres, su libro favorito y sus zapatos más cool. Image zoom Credit: Ins Image zoom Credit: Instagram / Kylie Jenner Image zoom También mostró ver una foto del día en que su pequeña tuvo su “cama de niña grande” y otra de cuando la llevó al desierto, donde grabó el clip “Para nuestra hija”. Image zoom Credit: Instagram / Kylie Jenner “Llevando a Stormi al mismo lugar exacto en el que filmamos el clip ‘Para nuestra hija’, escribió en la foto, haciendo referencia al video de febrero de 2018 en el que Jenner anunció el nacimiento de su primogénita. En otras imágenes inéditas compartidas por Jenner se ve a Stormi acurrucada con su padre Travis Scott y a su hija de 2 años montando una scooter dentro de la casa y hasta paseando a los perritos.

