¡Kylie Jenner crea controversia con los aretes de su hija! La fundadora de Kylie Cosmetics fue muy criticada en redes por los hoops que lucío su pequeña Stormie con tan solo dos años de edad. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La pequeña Stormi Webster, con tan solo dos añitos, crea tendencia con sus atuendos al igual que su mamá y sus famosas tías, aunque sus últimos aretes, presumidos por Kylie Jenner desde sus redes, crearon una controvertida polémica entre los seguidores de su mamá. ¡Adelante, mi mejor amiga!, escribió la famosa influencer junto a la foto. Kyle compartió 5 fotos de su bebita con sus nuevas joyas, un par de grandes hoops dorados en cuyo centro podía leerse Stormi, el nombre de la niña. La pequeña admiraba sus aros en la ventana de un auto, con su cabello recogido en un simpático chonguito arriba de su cabeza, mientras se miraba en su reflejo del cristal. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom No se sabe si los aretes pertenecían realmente a Stormi o a su mamá, pero desde luego no sería la primera joya de la pequeña, a quien estamos acostumbrados a ver con anillos, pulseritas y clips de diamantes en su cabello. Image zoom Mientras que algunas personas reaccionaron al post con agrado, como Paris Hilton quien pasó por el feed de su amiga a dejar un corazoncito, otras personas no tardaron en opinar en contra del look de la niña. Image zoom “¿No es demasiado pequeña para llevar este tipo de arete? Sería muy fácil que se enganchara con algo y llegar a rajarse la orejita”, comentó alguien. Y otro añadió: “¿Cómo pueden ponerle unos aretes así a una nenita de dos años? ¡Por favor, dejen a las niñas ser niñas!”. Un tercero aseguraba que los pendientes eran muy peligrosos para los bebés de esa edad… A la bebita le perforaron las orejas cuando tenía alrededor de cinco meses, hecho que entonces también fue criticado por algunas personas. Advertisement

