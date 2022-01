¡No te pierdas las espectaculares fotos del baby shower de Kylie Jenner! Kylie Jenner ha compartido con sus seguidores las fotografías de su sofisticado baby shower. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kylie Jenner Kylie Jenner | Credit: Kylie Jenner/Instagram Kylie Jenner se está acercando a la recta final de su embarazo, el cual anunció el pasado septiembre. Unos meses después, ¡tal parece que su pancita va a explotar! Ahora la socialité ha compartido con sus seguidores en redes sociales fotografías de su baby shower, el cual destaca por su refinado gusto. En el evento, que estuvo inspirado en jirafas, Jenner lució un elegante vestido blanco, y estuvo acompañada de sus seres queridos, en especial de su madre Kris Jenner y su abuela MJ. Baby shower de Kylie Jenner Baby shower de Kylie Jenner | Credit: Kylie Jenner/Instagram Según se puede ver en las imágenes compartidas, cada invitado recibió una manta personalizada con su nombre, y también se les ofreció la oportunidad de hacer bordados circulares, en los que algunos grabaron frases como "Angel Baby", "I Love You" y "LOVE". Baby shower de Kylie Jenner Baby shower de Kylie Jenner | Credit: Kylie Jenner/Instagram Asimismo, la joven de 24 años mostró algunos de los obsequios recibidos, entre ellos un cochecito Christian Dior y una bolsa de pañales a juego, y varias bolsas azules de Tiffany & Co. Baby shower de Kylie Jenner Baby shower de Kylie Jenner | Credit: Kylie Jenner/Instagram En las imágenes no aparece Travis Scott, padre de la criatura, pero el parecer tampoco se perdió la fiesta, pues había una mesa con su nombre reservado. El pasado mes de agosto salió a la luz que Jenner iba a convertirse en madre de su segundo hijo, un hermanito para la pequeña Stormi, de 3 años. Baby shower de Kylie Jenner Baby shower de Kylie Jenner | Credit: Kylie Jenner/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jenner y Scott supuestamente habían puesto fin a su relación en octubre de 2019, aunque siempre la joven dejó claro que se mantenían muy cercanos. En septiembre la empresaria dejó saber de su embarazo a través de sus redes sociales, con un video en el que compartió el momento en que le dieron la noticia de su estado y cuando escuchó por primera vez los latidos del corazón de su bebé.

