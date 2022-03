¡Kylie Jenner cambia el nombre de su bebé! ¡Mira el video de los Kardashian dándole la bienvenida! "A nuestro hijo", se tituló el clip donde Stormi, Kim Kardashian y el resto de su familia brindan la emocional bienvenida al pequeño Wolf, a quien su mamá... ¡ha decidido cambiar el nombre! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El clan Kardashian sigue levantando pasiones a cada paso que da. A comienzos del pasado mes de febrero, Kylie Jenner, a sus 24 años, dio la bienvenida a sus segundo bebé con Travis Scott. Oficialmente convertida en hermanita mayor, ahora podemos ver en un enternecedor video la reacción de Stormi, así como la de Kim Kardashian y el resto de su famosa familia, a la llegada del nuevo miembro hasta ahora conocido por el nombre de Wolf, algo que sus papás arrepentidos de llamarle "Lobo" han decidido cambiar. "A nuestro hijo", se titula el video compartido hace unas horas por Kylie Jenner, en el que además pueden apreciarse las primeras imágenes del cuarto del recién nacido. En el clip compartido a continuación, se observa que los tonos elegidos son neutros, y el nuevo nursery está lleno de libros infantiles, animalitos de peluche, incluido un osito de Louis Vuitton, y muestra un armario lleno de sneakers del bebé. El dulce video también incluye imágenes de la lujosa baby shower celebrada por la familia, del parto en el hospital y los mensajes que todos dedican al bebé, incluyendo las lágrimas de emoción de la abuela, Kris Jenner. Kylie Jenner Credit: Kevin C. Cox/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, la famosa mamá de Stormi Webster pidió en sus historias de Instagram que la gente cesara de llamar Wolf Webster a su hijo, nombre legal del bebé, según reportó TMZ, en su partida de nacimiento: "El nombre de nuestro hijo ya no es Wolf. No sentimos que ese nombre va con él. Sólo quería compartirlo porque sigo leyendo Wolf por todos lados", aclaró. Kylie Jenner wolf Credit: IG Kylie Jenner Kylie Jenner familia Credit: Tommaso Boddi/Getty Images for Netflix Ahora los fans de la empresaria están a la espera para saber el nuevo nombre del ilustre recién llegado, que ya tiene siete semanas de vida.

