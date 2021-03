Close

¿Es cierto que Kuno Becker va ser papá? Según él, sí, según sus fans... Aquí está la polémica. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El mexicano Kuno Becker revolucionó las redes este fin de semana con un mensaje que no todos terminan de creer. El protagonista de A mil por hora anunció sorpresivamente en su red de Twitter que iba a ser papá: "Con mucha emoción, les quiero decir para que no haya rollos de prensa, que ayer en la noche me enteré de que voy a ser papá. Estoy muy contento y todavía no lo puedo creer", escribió. A juzgar por los comentarios de sus fans, tampoco ellos pueden creerlo. Precisamente, eso sucede en la nueva novela de Becker, quien, después de dos décadas alejado de este género, volvió a las andadas con Fuego Ardiente, junto a Mariana Torres. En ella, el histrión interpreta a un villano que deja embarazada a su esposa mientras ella está inconsciente. Muchos sospechan que, el anuncio de que acaba de enterarse de que va a ser papá, solo ha sido una estrategia de marketing del actor para promocionar su novela. Image zoom Credit: Instagram / Kuno Becker SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aquí está el clip de la escena que acaba de pasar, en la que el actor grita: "¡Voy a ser papá!" y que coincide con su post horas después: Recientemente, el actor reveló en el programa Hoy que no se había decidido a ser papá todavía por temor de reincidir en los errores que su propio padre cometió: "Se me hace que no todo el mundo debería tener hijos", aseguró. "¿Qué pasa si ese gen de que me valen mad--- los hijos se hereda?", se preguntaba frente a Jorge Van Rankin. "Es tan raro una persona que no quiera a sus hijos, que… ¿Qué tal si yo soy igual? No sería irresponsable, eso lo sé, pero sí sería como chin, no quiero a este cab--- Entonces, es una razón que digo… ¿Y si me pasa?".

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¿Es cierto que Kuno Becker va ser papá?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.