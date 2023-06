¡Mira cómo Kourtney Kardashian y Travis Barker dieron a conocer el sexo de su bebé! La pareja informó así de lo qué viene en camino, ¡un estilo nada tradicional! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kourtney y Travis Kourtney y Travis anuncian así el sexo de su bebé | Credit: (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) Kourtney Kardashian anunció que sería mamá de un hijo con Travis Barker con una pancarta en pleno concierto del artista. Ahora que han dado a conocer el sexo del bebé tampoco han querido ser tradicionales en la forma de contarlo. La pareja ha publicado un nuevo video en sus redes sociales que ha acaparado la atención de seguidores y curiosos por su manera, una vez más, tan original y distinta de comunicar la esperada noticia. Ella, vestida de blanco y dejando ver su ya notable pancita y él, con una camiseta de tirantes del mismo color, se mostraron sentados sobre la batería, instrumento que toca el músico de Blink-182. Kourney estaba sobre el regazo de su esposo, a quien besó apasionadamente mientras él hacía redobles con los palos. El final fue un estallido que hacía saltar por los aires decenas de papelitos del color que indica el sexo del bebé que espera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Los tortolitos esperan un niño! El azul se extendió por todo el jardín, mucho más por el increíble viento que hacía. La felicidad de los papás se hizo notar, quienes acabaron fundidos en un gran abrazo. Kourtney ya es mamá de tres hijos con Scott Disick, Penélope, de 10 años, Reign Aston, de 8, y Maso Dash, de 13. Por su parte, Travis tiene tres también con su expareja, Shanna Moakler, Landon, de 19, Alabama, de 17, y Atiana, de 24, de quien es padrastro.

