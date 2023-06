¡Kourtney Kardashian muestra las primeras fotos de su pancita embarazada! Un día después de hacer el anuncio, ¡presumió su barriguita en estas imágenes! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kourtney Kardashian Kourtney Kardashian muestra su pancita embarazada por primera vez | Credit: (Photo by Gilbert Carrasquillo/GC Images) El pasado viernes, Kourtney Kardashian acudía al concierto de la banda Blink-182, de la que su pareja, Travis Barker, es el baterista. Lo que nadie se imaginaba es lo que la socialité, de 44 años, tenía preparado desde su posición en el público. Tal y como hiciera una fan en el famoso video del grupo "All the small things", de hace más de dos décadas, la novia del músico alzó una pancarta que leía: "¡Travis, estoy embarazada!". El momento fue de lo más emotivo pues, el futuro papá, dejó la batería y bajó a la primera fila para besar y abrazar a su esposa. Ahora, la pareja ha vuelto a ser protagonista de otro momento entrañable. Y es que, Kourtney ha publicado en sus redes sociales unas imágenes no aptas para quienes derrochan sensibilidad. En ellas muestra por primera vez a sus fans su pancita, bastante crecidita, a juzgar por las imágenes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La duda que ha surgido a partir de estas imágenes es si realmente Travis se enteró de que iba a ser papá por la pancarta o ya debía saberlo. La barriguita es bastante notable y, al menos que no se hayan visto en un mes, es obvio que Kourtney está embarazada. Lo cierto es que la pareja se agasajó a besos, abrazos, cariños y miradas de enamorados que demuestran la ilusión de por fin ver cumplido este sueño que perseguían desde hace tiempo. ¡Felicidades a los futuros papás!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Kourtney Kardashian muestra las primeras fotos de su pancita embarazada!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.