Kourtney Kardashian borra la cuenta de Instagram de su hijo: él reacciona abriendo una en TikTok Mason, Disick, el hijo mayor de Kourtney Kardashian y Scott Disick reaccionó así cuando le borraron su Instagram... By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ahora sí que se le va a armar a Mason, el hijito mayor de Kourtney Kardashian y Scott Disick. En típica actitud de preadolescente el niño de 10 años ha desafiado a sus padres con un TikTok en vivo luego de que estos le borraran su cuenta secreta de Instagram. El embrollo comenzó cuando el pasado 24 de marzo el niño de 10 años hizo un 'en vivo' en su cuenta secreta de Instagram donde negó que su tía Kylie Jenner y su ex Travis Scott "había regresado", según detalla US Weekly. Súbitamente su cuenta desapareció sin dejar rastro. Posteriormente su mamá confirmó que ella y su expareja eran los responsables: "Él empezó [a usar] Instagram como que ayer y ni siquiera nos pidió permiso", exclamó al día siguiente la estrella de Keeping up With the Kardashians (E!) un en vivo en su cuenta de Instagram. "Él no tiene 'un teléfono celular]. tiene un iPad y una computadora para su escuela...Scott y yo sentimos como que...él tiene 10 [años]". Rebelándose, el jueves 26 Mason regresó a las redes, esta vez con una flamante cuenta de Tiktok donde le dijo a sus seguidores que su cuenta original de TikTok también había sido borrada. "La borraron porque yo era demasiado joven", exclamó para explicar que ya había creado una nueva. "Me hice viral. Yo ya tendría 2.7 millones [de seguidores] si la hubiera mantenido". Mason hablando a sus fans en su nueva cuenta de Tiktok: Kourtney Kardashian explicando porqué le borró la cuenta secreta de Instagram a su hijo: Image zoom KOURTNEY KARDASHIAN/INSTAGRAM SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En una sesión de preguntas y respuestas con su amiga Sara Howard, Kardashian respondió a los comentarios en redes de quienes notaron que la cuenta de Instagram de Mason había desaparecido y la cuestionarion al respecto. "La hicimos privada y entonces [Mason] la hizo pública sin que nostros supiéramos...así que yo simplemente [se la borré]", explicó la estrella de telerrealidad de 40 años. Luego la madre de tres hijitos (además de Mason tiene a Penélope, de siete años y Reign, de cinco) explicó que teme por sus hijos y lo que les puedan decir en redes. "La gente puede ser tan mala". Digamos que si una Kardashian te lo dice, tienes que créerle. Advertisement

