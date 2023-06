"¡Travis, estoy embarazada!" Kourtney Kardashian lo anuncia en pleno concierto de su marido La socialité de 44 años dio a conocer su estado de buena esperanza alzando un cartel en medio del concierto de Blink-182. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kourtney y Travis Kourtney anuncia su embarazo en una pancarta | Credit: IG/Kourntey Kardashian Foto de la pareja: (Photo by Gregg DeGuire/FilmMagic) "Travis, estoy embarazada", con estas palabras, Kourtney Kardashian, de 44 años, anunciaba su estado. Lo hacía a través de una gran pancarta y en el concierto de Blink-182, el grupo de su marido Travis Barker. El video del emotivo momento fue publicado por ambos en sus redes sociales. La primera parte muestra a la futura mamá de la criatura saltando con el cartel donde hace el inesperado anuncio. Segundos después, sale su esposo con cara de shock al leer lo que le ha preparado su prometida. "Alguien va a tener un bebé", se oye a un miembro de la banda decir por detrás. El futuro papá dejó su batería por un momento y bajó a las gradas para abrazar, besar y celebrar con su mujer la gran noticia ante los gritos de emoción de fondo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La socialité llenó sus historias de Instagram de momentos especiales de esta experiencia y también de dónde viene la idea de hacer el anuncio así. Y es que, en el famoso video clip "All the small things" de Blink-182, del año 1999, se puede ver a una fan que también sostenía un cartel con las mismas palabras: "¡Travis, estoy embarazada!". Los tortolitos llevan unidos desde el 2021 y tienen tres hijos cada uno de sus otras parejas, un total de 6 al que sumarán uno más. Un año después de conocerse se casaron dos veces, primero en Las Vegas, y un mes después y de forma más oficial, en Italia. En su reality Keeping Up With The Kardashians, Kourtney llegó a decir que no quería saber más de la fertilización in vitro y que lo dejaba todo en manos de Dios. "Nos encantaría tener un hijo más que nada en este mundo, pero creo en lo que Dios tenga preparado para nosotros. Si eso es un hijo, así ocurrirá", expresó. ¡Muchísimas felicidades!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "¡Travis, estoy embarazada!" Kourtney Kardashian lo anuncia en pleno concierto de su marido

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.