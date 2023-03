Hijas de Kobe Bryant aparecen en ceremonia para inmortalizar a su padre ¡y derriten con su tierno gesto! Las pequeñas Bianka y Capri no se resistieron al ver las huellas de su famoso y fallecido padre ¡y esto fue lo que hicieron! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vanessa Bryant e hijas ceremonia huellas kobe bryant Credit: The Grosby Group La mañana de este martes el legendario Teatro Chino del Hollywood fue escenario de una emotiva ceremonia para mostrar de forma permanente las huellas de uno de los residentes más ilustres de Los Ángeles: Kobe Bryant. El admirado y laureado jugador de los LA Lakers perdió la vida junto a su hija Gianna, de 13 años, en un accidente de helicóptero el 26 de enero del 2020 y desde entonces ha sido motivo de múltiples honores por su brillante carrera y filantropía. Elegantes y bien abrigadas, su viuda, Vanessa Bryant, y sus hijas Natalia, Bianka, and Capri, presenciaron la ceremonia y pudieron apreciar la placa que a partir de ahora todos podrán visitar para recordar al campeón del baloncesto. A pesar de la importancia del evento y de la presencia de las cámaras, las pequeñas Bianka y Capri, las dos hijas más pequeñitas del deportista, no pudieron resistir y en un gesto espontáneo se arrodillaron sobre la placa para posar sus manos sobre las de su padre, en un tierno y espontáneo gesto que quedó captado en video. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabe mencionar que las huellas de Bryant fueron grabadas en el 2011, convirtiéndolo en el primer deportista en recibir dicho honor. Con esta nueva ceremonia, en donde también estuvieron presentes Jeanie Buss, presidente de los LA Lakers y por Byron Scott, exjugador del mismo equipo y antiguo entrenador de la organización, se ha presentado la nueva ubicación de dicha placa. De acuerdo con la estación KTLA, en Los Ángeles, el teatro posee placas con las huellas de cientos de celebridades, pero debido a la falta de espacio continuamente son reemplazadas para mostrarlas temporalmente. En el caso de Kobe Bryant, la placa permanecerá en su sitio de forma permanente.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Hijas de Kobe Bryant aparecen en ceremonia para inmortalizar a su padre ¡y derriten con su tierno gesto!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.