Kim Kardashian West cree que su hijo Psalm es su padre reencarnado Kim Kardashian West asegura que su pequeño Psalm es la reencarnación de su fallecido padre, el abogado Rober Kardashian, y tiene características similares a las de su progenitor: "Es zurdo como mi papá". By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Kim Kardashian West ha revelado en múltiples ocasiones lo mucho que extraña a su papá, el abogado Robert Kardashian, quien falleció en julio del 2003 tras ser diagnosticado con cáncer de esofágo —y a quien le atribuye, en parte, su deseo de estudiar leyes. Pero ahora la empresaria y estrella de telerrealidad asegura tenerlo más cerca que nunca, ya que siente que su cuarto hijo, Psalm, encarna su espíritu. Kardashian West recordó que visitó a una vidente durante unas vacaciones en Bali y esta le reveló que tendría otro varón y que sería la reencarnación de su padre, tal y como apareció en su show Keeping Up With the Kardashians (E!). “Ella no tenía idea. Nadie de mi equipo sabía que tenía a un [madre] sustituta embarazada de un niño”, comentó Kardashian West al programa de entretenimiento E! News. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La empresaria además compartió una anécdota de cuando el pequeño Psalm asistió a un evento social con su enfermera, a quien le dieron un mensaje para ella. “Por favor dígale a su mamá que este [niño] es un familiar de ella reencarnado”, confesó Kardashian West al programa. La esposa del rapero Kanye West reveló que su pequeño tiene similitudes con su abuelo — es zurdo, como lo era el jurista — y que toda su familia tiene una conexión especial con el bebé que nació en mayo del 2019. “Toda mi familia, todo el tiempo, piensa que es mi papá y es tan afectiva y cercana a él”, dijo. La orgullosa madre aseguró que anterior a todas estas revelaciones, no creía en la reencarnación, pero tantos detalles y mensajes que ha recibido sobre Psalm la han hecho pensar. “Todas estas cosas pasan. Ni siquiera sé si creo en la reencarnación, pero creo ahora. ¡Quiero creerlo!”, dijo. Advertisement

Close Share options

Close View image Kim Kardashian West cree que su hijo Psalm es su padre reencarnado

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.